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في أول لقاء ودي للمدرب الإيطالي مانشيني

موعد مباراة المنتخب السعودي ضد كوستاريكا

الخميس ٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٦ مساءً
موعد مباراة المنتخب السعودي ضد كوستاريكا
المواطن - محمد سمعه

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يستعد المنتخب السعودي لمواجهة كوستاريكا غدًا في أول لقاء يخوضه المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني بعد تعيينه.

المنتخب السعودي ضد كوستاريكا

وسيواجه مانشيني المنتخب الكوستاريكي غدًا حيث تقام المباراة على ملعب فريق نيوكاسل ” سانت جيمس بارك” في إنجلترا.

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ثم يواجه المنتخب السعودي، منتخب كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء المقبل.

المنتخب السعودي
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

وضمت قائمة مانشيني، لمعسكر الأخضر في نيوكاسل 26 لاعبًا، وهم؛ محمد العويس، نواف العقيدي، محمد اليامي، راغد النجار، ياسر الشهراني، عبدالإله العمري، حسان تمبكتي، أحمد شراحيلي وعلي البليهي.

كما يتواجد سلطان الغنام، أحمد بامسعود، سعود عبدالحميد، رياض شراحيلي، عبدالله الخيبري، علي هزازي، محمد كنو، سالم الدوسري، ناصر الدوسري، سامي النجعي، سميحان النابت، عبدالعزيز البيشي، عبدالرحمن غريب، فهد الرشيدي، فهد المولد، عبدالله الحمدان وفراس البريكان.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن مؤخرًا عن تعاقده مع مانشيني لقيادة الأخضر حتى عام 2027، وذلك بعد تقديمه لاستقالته من تدريب المنتخب الإيطالي.

حقيقة وجود أزمة لمساعدي مانشيني

يذكر أن، مانشيني، كان كشف حقيقة وجود أزمة لمساعديه بسبب بند في عقده يقضي ببقائه هو ومساعديه لمدة 6 أشهر على الأقل في الأراضي السعودية لتدريب المنتخب.

وقال المدرب الإيطالي في المؤتمر الصحفي: “المساعدون سيحضرون للسعودية خلال أيام وليس هناك أي مشكلة كما أُشيع، اختيار قائمة المنتخب السعودي لن تمثل لي أي مشكلة رغم قلة مشاركة اللاعب السعودي لأنني سأختار من دوري المحترفين ودوري يلو بمساعدة المساعدين لي في الجهاز الفني”.

وأضاف: “هدفي هو الفوز بلقب كأس آسيا 2024 المقبل وفي الدوري الإيطالي يوجد الكثير من اللاعبين الأجانب ونجحنا في صناعة منتخب قوي لإيطاليا”.

وقال الإعلامي الرياضي وليد الفراج: “صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية قالت إن مساعدي مانشيني رفضوا الحضور للسعودية بسبب بند البقاء لمدة 6 أشهر على الأقل بالمملكة لتقاضي راتبهم بالكامل وإلا فإنهم في حال رفضوا فسوف يتقاضون نصف الراتب، هذا يعني أن التدريب عن بُعد أمر وانتهى”.

وعلق الناقد الرياضي عبدالعزيز الزلال قائلًا: “انتهت أيام التدريب عن بُعد، لأننا في دوري عالمي يجذب النجوم وكبار المدربين”.

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