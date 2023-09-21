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ضمن منافسات جولة نحلم ونحقق

موعد مباراة النصر ضد الأهلي بدوري روشن

الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٥ مساءً
موعد مباراة النصر ضد الأهلي بدوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير مباراة النصر ضد الأهلي في دوري روشن السعودي، وسط منافسة كبيرة بينهما، للظهور بشكل مميز وتحقيق الثلاث نقاط.

مباراة النصر ضد الأهلي

وتُقام مباراة النصر ضد الأهلي عند الساعة التاسعة مساء يوم غد الجمعة، على ملعب “الأول بارك” في الرياض، ضمن منافسات جولة نحلم ونحقق “السابعة” من دوري روشن السعودي.

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ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة النصر ضد الأهلي عبر قنوات SSC، الناقل الحصري لمنافسات دوري روشن السعودي، وذلك بالإضافة إلى تطبيق شاهد.

النصر والأهلي

الفريقان يسعيان للفوز

ويدخل الفريقان مباراة النصر ضد الأهلي بهدف مواصلة الانتصارات، والتقدم في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، أملًا في تعثر المنافسين وخطف الصدارة.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في مواصلة انتفاضته في دوري روشن السعودي، بعد البداية المخيبة للآمال بالخسارة في أول جولتين، إلا أن العالمي استعاد توازنه بتحقيق 4 انتصارات متتالية، ما يُحفز لاعبيه للتألق.

نادي النصر - الدوري السعودي
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

على الجانب الآخر، يسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للحفاظ على حظوظه في الصدارة، خاصة أنه يُقدم أداء مميزًا هذا الموسم، ونجح في استعادة توازنه بعد الخسارة ضد الفتح في الجولة الخامسة.

وقبل مباراة الغد، يحتل النصر المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 12 نقطة، فيما يقع الأهلي في المركز الثالث بـ15 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الهلال المتصدر.

الأهلي
لاعبو الأهلي – المصدر @ALAHLI_FC

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