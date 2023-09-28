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ضمن منافسات الجولة الثامنة

موعد مباراة الهلال ضد الشباب والقنوات الناقلة

الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٨ مساءً
موعد مباراة الهلال ضد الشباب والقنوات الناقلة
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير مباراة الهلال ضد الشباب، ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي، في ظل الصراع القوي بينهما لتقديم أداء مميز، وتحقيق الثلاث نقاط.

مباراة الهلال ضد الشباب

ومن المقرر أن تُقام مباراة الهلال ضد الشباب، عند الساعة التاسعة مساء يوم غد الجمعة، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.

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وتُذاع مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات SSC في الوطن العربي والشرق الأوسط، ويُمكن متابعة مباراة الهلال ضد الشباب على قناة SSC HD1، ومن خلال تطبيق شاهد، الذي ينقل كافة مواجهات البطولة.

VAR في مباراة الشباب والهلال - الاتحاد السعودي
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

الفريقان يسعيان للفوز

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من تراجع الأداء خلال الفترة الأخيرة، ويطمح لمصالحة جماهيره، وتحقيق الفوز أمام الشباب، لمواصلة ملاحقة الاتحاد على صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي.

الهلال - مباراة الهلال ضد نافباخور - الهلال ضد الجبلين
لاعبو الهلال

على الجانب الآخر، تحسن أداء الليوث في المباريات الأخيرة، بعدما بدأ الموسم الرياضي الحالي بشكل متراجع، حيث نجح في تصحيح الأوضاع وفاز في آخر جولتين، ويطمح لمواصلة انتصاراته في مباراة الهلال ضد الشباب.

وقبل مباراة الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 17 نقطة، وبفارق نقطة عن الاتحاد المتصدر، فيما يتواجد الشباب في المركز الـ11 برصيد 8 نقاط.

الشباب
لاعبو الشباب – المصدر @AlShababSaudiFC

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