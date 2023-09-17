موعد مباراة الهلال ضد نافباخور الأوزبكي

تنتظر جماهير الأزرق، مباراة الهلال ضد نافباخور الأوزبكي، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا لموسم 2023\ 2024، أملًا في تحقيق انطلاقة قوية.

مباراة الهلال ضد نافباخور

وتُقام مباراة الهلال ضد نافباخور الأوزبكي، عند الساعة التاسعة مساء يوم غد الاثنين، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

وأسفرت قرعة النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال آسيا عن تواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في المجموعة الرابعة، التي تضم كلاً من؛ ناساجي الإيراني مومباي الهندي ونافباخور الأوزبكي.

الهلال يسعى لتحقيق الفوز

ويأمل الأزرق بقيادة مدربه البرتغالي خورخي جيسوس لتحقيق انطلاقة قوية، والفوز بمباراة الهلال ضد نافباخور الأوزبكي، لتصدر مجموعته في دوري أبطال آسيا مبكرًا، خاصة أن اللقاء على ملعبه ووسط جماهيره.

ويعول جيسوس على خبرات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، وفي مقدمتهم الثنائي البرازيلي نيمار ومالكوم، بجانب النجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش الذي خطف الأنظار خلال المباريات الأخيرة.