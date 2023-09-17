مدرب نافباخور: الهلال أكبر فريق بآسيا ومستعدون للمباراة جيدًا ميتروفيتش: الهلال مثل الريال وأريد الفوز بالألقاب إحباط عمليتين لترويج وتهريب المخدرات بالمدينة المنورة وجازان السعودية تستعرض جهودها في الاستدامة البيئية خلال إكسبو الدوحة 2023 ابنة رانيا يوسف تثير الانتقادات بعد هجومها على والدها موعد مباراة الهلال ضد نافباخور الأوزبكي تنفيذ حكم القتل بمواطن قتل آخر طعنًا بسكين في عسير وصول الطائرة الإغاثية السعودية الثانية إلى ليبيا محافظ حفر الباطن يشيد بجهود آل صقر كريستيانو رونالدو الأكثر مساهمة بالأهداف في دوري روشن
تنتظر جماهير الأزرق، مباراة الهلال ضد نافباخور الأوزبكي، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا لموسم 2023\ 2024، أملًا في تحقيق انطلاقة قوية.
وتُقام مباراة الهلال ضد نافباخور الأوزبكي، عند الساعة التاسعة مساء يوم غد الاثنين، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.
وأسفرت قرعة النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال آسيا عن تواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في المجموعة الرابعة، التي تضم كلاً من؛ ناساجي الإيراني مومباي الهندي ونافباخور الأوزبكي.
ويأمل الأزرق بقيادة مدربه البرتغالي خورخي جيسوس لتحقيق انطلاقة قوية، والفوز بمباراة الهلال ضد نافباخور الأوزبكي، لتصدر مجموعته في دوري أبطال آسيا مبكرًا، خاصة أن اللقاء على ملعبه ووسط جماهيره.
ويعول جيسوس على خبرات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، وفي مقدمتهم الثنائي البرازيلي نيمار ومالكوم، بجانب النجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش الذي خطف الأنظار خلال المباريات الأخيرة.