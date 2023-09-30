موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد كليرمون

ينتظر الجمهور مباراة باريس سان جيرمان ضد كليرمون، ضمن منافسات بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم، في ظل الصراع القوي لحصد الثلاث نقاط.

مباراة باريس سان جيرمان ضد كليرمون

وستُقام مباراة باريس سان جيرمان ضد كليرمون عند الساعة السادسة مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ومن المقرر أن تُذاع مباراة باريس سان جيرمان ضد كليرمون التي ستُقام على ملعب “جابرييل مونبيد”، الذي يتسع لـ11 ألف متفرج، على قناة beIN Sports HD 4 الناقل لمنافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز برصيد 11 نقطة، فيما يتذيل كليرمون الترتيب برصيد نقطة واحدة فقط.

باريس سان جيرمان يسعى للفوز

ويأمل الفريق الباريسي في مواصلة تألقه في الدوري الفرنسي لكرة القدم، وتحقيق الفوز في مباراة باريس سان جيرمان ضد كليرمون، أملًا في تعثر المنافسين، والانفراد بصدارة الترتيب.

على الجانب الآخر، يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي كليرمون لاستعادة توازنه، وتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم، والابتعاد عن المراكز الأخيرة في ترتيب الدوري الفرنسي، خاصة أن اللقاء على ملعبه ووسط جماهيره.