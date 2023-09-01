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في الجولة الثالثة من الدوري الألماني

موعد مباراة بايرن ميونخ ضد مونشنجلادباخ والقنوات الناقلة

الجمعة ١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٧ مساءً
موعد مباراة بايرن ميونخ ضد مونشنجلادباخ والقنوات الناقلة
المواطن - محمد سمعه

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يستعد الفريق الكروي الأول بنادي بايرن ميونخ لخوض مباراة بوروسيا مونشنجلادباخ غدًا في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم موسم 2023/2024.

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وتنطلق مباراة البايرن ضد بوروسيا مونشنجلادباخ غدًا في السابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية حيث تقام على ملعب ” بروسيا بارك” معقل فريق مونشنجلادباخ.

القنوات الناقلة لـ مباراة بايرن ميونخ ضد مونشنجلادباخ

وتُنقل المباراة عبر قنوات BEIN SPORTS HD 3 , SKY SPORTS FOOTBALL UK , SKY SPORT BUNDESLIGA , NTA SPORTS 24 , DIEMA SPORT 3 HD.

وقبل المباراة يتواجد فريق البايرن في المركز الثاني برصيد ست نقاط أما فريق مونشنجلادباخ فيتواجد في المركز الـ 12 برصيد نقطة.

بايرن ميونخ ضد مونشنجلادباخ

مباريات الجولة الثالثة من البوندزليجا

وتنطلق مباريات الجولة الثالثة من الدوري الألماني اليوم بمواجهة بين فريقي بوروسيا دورتموند وهايدنهايم، حيث تبدأ في التاسعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

وفي يوم غد السبت، سيلعب بايرن ليفركوزن ضد دارمشتات، شتوتجارت ضد فرايبورج، فيردر بريمن ضد ماينز وهوفنهايم ضد فولفسبورج، أوجسبورج ضد بوخوم في الرابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

وفي يوم الأحد يلعب آينتراخت فرانكفورت ضد كولن في الرابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، وفي تمام السادسة والنصف مساءً سيلعب يونيون برلين ضد لايبزيج.

يذكر أن بايرن ميونخ لم يعرف طعم الفوز أمام بوروسيا مونشنجلادباخ في آخر 5 مباريات في كافة المسابقات، حيث فاز مونشنجلادباخ في 3 مباريات وتعادل في مباراتين.

بايرن ميونخ ضد مونشنجلادباخ

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