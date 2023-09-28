موعد مباراة برشلونة ضد إشبيلية في الدوري الإسباني

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يستعد الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة لمواجهة إشبيلية مساء غدٍ الجمعة في الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم موسم 2023/ 2024.
وستنطلق المباراة غدًا في تمام العاشرة مساءً بتوقيت السعودية على ملعب “لويس كومبانيس” الأولمبي معقل برشلونة كما تُنقل المباراة عبر قنوات BEIN SPORTS HD 1 , TV2 SPORT PREMIUM 1 HD , MAX SPORT 4 HD , S SPORT 1 HD.
وكانت مباريات الجولة السابعة من الدوري الإسباني، انطلقت أول أمس الثلاثاء بفوز إشبيلية على ألميريا بخماسية لهدف، وتعادل برشلونة مع ريال مايوركا بنتيجة هدفين لكل فريق.
وفي مباريات أمس الأربعاء، تعادل أتلتيك بيلباو مع خيتافي بنتيجة هدفين لكل فريق، وفاز ريال مدريد على لاس بالماس بنتيجة هدفين دون رد، وفاز جيرونا على فياريال بنتيجة هدفين لهدف، وفاز ريال سوسيداد على فالنسيا بهدف دون رد، وتعادل قاديش مع رايو فاليكانو بدون أهداف.
وفي مباريات اليوم، تعادل سيلتا فيجو مع ديبورتيفو ألافيس بهدف لكل فريق، وتعادل غرناطة مع ريال بيتيس بهدف لكل فريق، بينما تقام حاليًا مباراة أوساسونا ضد أتلتيكو مدريد.
وفي مباراة برشلونة وريال مايوركا أول أمس، سجل مايوركا الهدف الأول عبر اللاعب فيدات موريكي في الدقيقة الثامنة، ثم تعادل البرازيلي رافينيا لـ برشلونة في الدقيقة الـ 42.
وعاد مايوركا وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة الـ 44 عبر اللاعب إبدون براتس.
وفي الشوط الثاني، سجل برشلونة الهدف الثاني بالدقيقة الـ 76 عبر اللاعب فيرمين لوبيز.