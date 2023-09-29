موعد مباراة بوكا جونيورز ضد بالميراس في إياب نصف النهائي

يستعد الفريق الكروي الأول بنادي بوكا جونيورز الأرجنتيني لمواجهة فريق بالميراس البرازيلي في إياب دور نصف النهائي من بطولة كأس كوبا ليبرتادورس موسم 2022/2023.

وستقام مباراة الإياب في البرازيل فجر الجمعة القادمة في تمام الثالثة والنصف فجرًا بتوقيت السعودية.

نتيجة الذهاب بين بوكا جونيورز وبالميراس

وكانت مباراة الذهاب انتهت فجر اليوم بالتعادل السلبي بين الفريقين في مباراة أُقيمت على ملعب ” لابومبونيرا” في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس.

وسيواجه المتأهل من مباراة البوكا وبالميراس المتأهل من مباراة فلوميننسي البرازيلي ومواطنه إنترناسيونال في نهائي كأس الليبرتادورس.

كأس العالم للأندية 2023

وتنتظر بطولة كأس العالم للأندية 2023 التي ستُقام في جدة نهاية العام، الفريق المتوج بلقب كأس ليبرتادوريس، من أجل اكتمال عقد المتأهلين، حيث إنها المسابقة القارية الوحيدة التي لم تنته حتى الآن.

ويُشارك في البطولة كل من؛ الاتحاد، الأهلي المصري، أوراوا ريد دايموندز الياباني، ليون المكسيكي، أوكلاند سيتي النيوزيلاندي، ومانشستر سيتي، بالإضافة إلى الفريق المتوج بلقب كأس ليبرتادوريس.