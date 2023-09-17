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في إياب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا

موعد مباراة بيراميدز ضد آرمي باتريوريتيك الرواندي

الأحد ١٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٩ مساءً
موعد مباراة بيراميدز ضد آرمي باتريوريتيك الرواندي
المواطن - فريق التحرير

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سيواجه فريق بيراميدز المصري، نادي آرمي باتريوريتيك الرواندي مساء الجمعة بعد المقبلة في إياب دور الـ 32 في بطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2023/ 2024.

وكان لقاء الذهاب أُقيم ظهر اليوم وانتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين حيث أُقيمت المباراة في رواندا.

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وستقام مباراة العودة يوم الجمعة 29 سبتمبر في تمام السادسة مساءً بتوقيت السعودية على ملعب ” الدفاع الجوي” في القاهرة.

وسيخوض فريق بيراميدز أول مباراة له في الدوري المصري ضد نادي الزمالك مساء الخميس المقبل، حيث تقام المباراة في السابعة مساءً بتوقيت مصر.

وفي 24 يوليو الماضي، أصدر اللاعب المصري حسين الشحات لاعب الأهلي المصري بيانًا اعتذر فيه من جماهير الكرة المصرية والأهلي، وذلك بعد واقعة صفعه وسبه للاعب المغربي محمد الشيبي ظهير أيمن فريق بيراميدز بعد نهاية مباراة الفريقين يوم 23 يوليو في الدوري المصري.

حسين الشحات يعتذر للاعب بيراميدز 

وقال الشحات عبر حسابه في موقع FaceBook : “بداية أود الاعتذار عن التصرف الذي بدر مني في لحظة انفعال لم أتمكن من السيطرة عليها، نتيجة استفزازات لم أتحملها، وأنها لم تكن إلا ردة فعل (خاطئة) لغضبي حين سبُ أهل بيتي في لحظة تمالك مني فيها الشيطان حينها، وأنني استغفر الله العظيم من كل ذنب صغير وكبير”.

وواصل حسين الشحات: “لن أبحث عن مبررات، ولكنى أجد نفسي مخطئًا، وكل من يعرف طبيعتي يعرف أنني لم أكن لاعبًا عنيفًا أبدًا، ولا أمتلك اي ضغينة لأحد، بل نتنافس جميعًا بشرف.. ولأن الاعتذار من شيم الرجال، فإنني أتقدم بالاعتذار للجميع لإدارة الاهلي والجهاز الفني وزملائي بالفريق وكل جماهير الأهلي والكرة المصرية والمغربية أشقائنا والعربية جميعًا عن ردة فعلي السيئة”.

وأضاف: “وأعتذر على ما بدر مني فهي ليست من سلوكياتي.. وأريد أن أعبر عن احترامي لكل أشقائنا من اللاعبين العرب والمحترفين كافة في الدوري المصري.. إنني أتقبل العقوبات التي صدرت ضدي وإنني أعدكم بأن أقدم الأفضل مع الفريق وألا يصدر أي شيء آخر يسوؤكم مني مرة أخرى”.

وتابع: “اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنِّي سيِّئها، لا يصرف عنِّي سيِّئها إلا أنت”.

 

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