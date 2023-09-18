موعد مباراة بيرسبوليس ضد النصر

يترقب عشاق كرة القدم السعودية، مباراة بيرسبوليس ضد النصر في الجولة الأولى من دور المجموعات لـ بطولة دوري أبطال آسيا غدًا الثلاثاء.

بيرسبوليس ضد النصر

وتُقام المباراة غدًا في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية في ملعب “آزادي” معقل فريق بيرسبوليس في إيران.

ويسعى النصر للمضي قدمًا في دوري أبطال آسيا من أجل الفوز باللقب لأول مرة في تاريخه، كما يملك العالمي ترسانة من اللاعبين الكبار مثل البرتغالي كريستيانو رونالدو والسنغالي ساديو ماني والبرازيلي أليكس تيليس والبرتغالي أوتافيو.

رسالة وليد الفراج

وكان الإعلامي وليد الفراج وجه رسالته إلى الأندية السعودية المشاركة في دوري أبطال آسيا 2024 وهم الهلال والاتحاد والنصر والفيحاء.

وتحدث أمس في برنامج “أكشن مع وليد”: “كل التوفيق للأندية السعودية نتمنى لهم مشاركة طيبة ونتائج مميزة”.

وتنطلق مباريات الأندية السعودية في دوري أبطال آسيا، اليوم بإقامة مباراتي “الاتحاد ضد أولماليك الأوزبكي في السابعة مساءً”، بينما يلعب الهلال ضد فريق نافباخور الأوزبكي في التاسعة مساءً بتوقيت المملكة.