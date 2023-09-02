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ضمن منافسات الدوري الإنجليزي

موعد مباراة تشيلسي ضد نوتينجهام فورست

السبت ٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٩ مساءً
موعد مباراة تشيلسي ضد نوتينجهام فورست
المواطن - فريق التحرير

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تنتظر الجماهير مباراة تشيلسي ضد نوتينجهام فورست ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وسط صراع قوي لتحقيق الفوز قبل فترة التوقف الدولي لشهر سبتمبر.

مباراة تشيلسي ضد نوتينجهام فورست

وتنطلق مباراة تشيلسي ضد نوتينجهام فورست عند الساعة الخامسة مساء اليوم السبت، على ملعب “ستامفورد بريدج”، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

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وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 4 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن نوتينجهام فورست صاحب المركز الـ14.

 

مباراة تشيلسي ضد نوتينجهام فورست
موعد المباراة – المصدر @NFFC

تشيلسي يسعى للفوز

ويدخل البلوز مباراة تشيلسي ضد نوتينجهام فورست اليوم، بهدف تحقيق الفوز وتحسين نتائجه في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بعد بدايته المحبطة هذا الموسم، حيث تعادل مرة وخسر مرة وفاز أخرى.

تشيلسي
لاعبو الفريق – المصدر @ChelseaFC

ويتوقع أن يبدأ تشيلسي مباراة اليوم بالتشكيل التالي؛ روبرت سانشيز، أكسيل ديساسي، تياغو سيلفا، ليفي كولويل، بين تشيلويل، كايسيدو، إنزو فيرنانديز، كونور جالاجير، جوستو، رحيم ستيرلينج ونيكولاس جاكسون.

تشيلسي
لاعبو تشيلسي – المصدر @ChelseaFC

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