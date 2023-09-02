موعد مباراة تشيلسي ضد نوتينجهام فورست

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تنتظر الجماهير مباراة تشيلسي ضد نوتينجهام فورست ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وسط صراع قوي لتحقيق الفوز قبل فترة التوقف الدولي لشهر سبتمبر.
وتنطلق مباراة تشيلسي ضد نوتينجهام فورست عند الساعة الخامسة مساء اليوم السبت، على ملعب “ستامفورد بريدج”، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 4 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن نوتينجهام فورست صاحب المركز الـ14.
ويدخل البلوز مباراة تشيلسي ضد نوتينجهام فورست اليوم، بهدف تحقيق الفوز وتحسين نتائجه في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بعد بدايته المحبطة هذا الموسم، حيث تعادل مرة وخسر مرة وفاز أخرى.
ويتوقع أن يبدأ تشيلسي مباراة اليوم بالتشكيل التالي؛ روبرت سانشيز، أكسيل ديساسي، تياغو سيلفا، ليفي كولويل، بين تشيلويل، كايسيدو، إنزو فيرنانديز، كونور جالاجير، جوستو، رحيم ستيرلينج ونيكولاس جاكسون.