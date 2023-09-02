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ضمن منافسات الدوري الإسباني

موعد مباراة ريال مدريد ضد خيتافي

السبت ٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٨ مساءً
موعد مباراة ريال مدريد ضد خيتافي
المواطن - فريق التحرير

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يترقب الجمهور مباراة ريال مدريد ضد خيتافي في الدوري الإسباني لكرة القدم، في ظل المنافسة الشديدة بين الفرق لحصد الثلاث نقاط ومواصلة التقدم في الترتيب.

مباراة ريال مدريد ضد خيتافي

وتنطلق مباراة ريال مدريد ضد خيتافي عند الساعة 5:15 مساء اليوم السبت، على ملعب “سانتياجو برنابيو”، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني الممتاز، وسيتم نقلها عبر قناة beIN Sports HD 1.

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مباراة ريال مدريد ضد خيتافي
موعد المباراة – المصدر @realmadrid

وقبل مباراة اليوم، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 9 نقاط، فيما يتواجد خيتافي في المركز الـ12 برصيد 4 نقاط.

ويأمل المرينغي لمواصلة انطلاقته المميزة في الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم، وحصد نقاط مباراة ريال مدريد ضد خيتافي اليوم، لتعزيز تواجده في الصدارة، فيما يطمح الفريق الضيف لتحقيق نتيجة إيجابية.

ريال مدريد
لاعبو الريال – المصدر @realmadrid

تشكيل ريال مدريد المتوقع

ويفقد المرينغي النجم فينيسيوس جونيور في مباراة ريال مدريد ضد خيتافي اليوم، بسبب الإصابة التي تعرض لها، إلا أن المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي يعتزم عدم التفريط في نقاط مبكرًا في رحلة بحثه عن استعادة اللقب.

ويتوقع أن يبدأ ريال مدريد المباراة بالتشكيل التالي؛ كيبا أريزابالاجا، فران جارسيا، دافيد ألابا، أنطونيو روديجر، داني كارباخال، أوريليان تشواميني، إدواردو كامافينجا، لوكا مودريتش، توني كروس، جود بيلينجهام ورودريجو.

ريال مدريد يتصدر ترتيب الدوري الإسباني
لاعبو الريال – المصدر @realmadrid

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