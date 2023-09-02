موعد مباراة ريال مدريد ضد خيتافي

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يترقب الجمهور مباراة ريال مدريد ضد خيتافي في الدوري الإسباني لكرة القدم، في ظل المنافسة الشديدة بين الفرق لحصد الثلاث نقاط ومواصلة التقدم في الترتيب.
وتنطلق مباراة ريال مدريد ضد خيتافي عند الساعة 5:15 مساء اليوم السبت، على ملعب “سانتياجو برنابيو”، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني الممتاز، وسيتم نقلها عبر قناة beIN Sports HD 1.
وقبل مباراة اليوم، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 9 نقاط، فيما يتواجد خيتافي في المركز الـ12 برصيد 4 نقاط.
ويأمل المرينغي لمواصلة انطلاقته المميزة في الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم، وحصد نقاط مباراة ريال مدريد ضد خيتافي اليوم، لتعزيز تواجده في الصدارة، فيما يطمح الفريق الضيف لتحقيق نتيجة إيجابية.
ويفقد المرينغي النجم فينيسيوس جونيور في مباراة ريال مدريد ضد خيتافي اليوم، بسبب الإصابة التي تعرض لها، إلا أن المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي يعتزم عدم التفريط في نقاط مبكرًا في رحلة بحثه عن استعادة اللقب.
ويتوقع أن يبدأ ريال مدريد المباراة بالتشكيل التالي؛ كيبا أريزابالاجا، فران جارسيا، دافيد ألابا، أنطونيو روديجر، داني كارباخال، أوريليان تشواميني، إدواردو كامافينجا، لوكا مودريتش، توني كروس، جود بيلينجهام ورودريجو.