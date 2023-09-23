موعد مباراة سانت جورج ضد الأهلي والقناة الناقلة

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يترقب جمهور الأهلي المصري، مباراة سانت جورج الإثيوبي في ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم موسم 2023/2024.
وتنطلق المباراة غدًا في السابعة مساءً بتوقيت السعودية، على ملعب القاهرة الدولي كما تُنقل المباراة عبر قناة On Time Sports.
وكان فريق سانت جورج تأهل لدور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا بالفوز على نادي كي إم كي بنتيجة 5-2 في مجموع مباراتي دور الـ 64، ليتأهل بعدها لمواجهة الأهلي.
ويسعى المدرب السويسري مارسيل كولر إلى تحقيق الفوز في مباراة سانت جورج ضد الأهلي وذلك من أجل الدفاع عن لقبه، والسعي نحو الفوز باللقب رقم 12 لـ الأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا.
ويُجهز كولر حاليًا كل من حسين الشحات ومحمود عبدالمنعم ” كهربا” وصلاح محسن، حيث سيشارك الثلاثي في مباراة سانت جورج ضد الأهلي غدًا بسبب غياب الفرنسي أنتوني موديست لعدم قيده بجانب غياب المغربي رضا سليم للإيقاف واحتمالية غياب الجنوب إفريقي بيرسي تاو بسبب الإصابة.
وقبل مواجهة سانت جورج، كان الأهلي افتتح مشواره في الدوري المصري بالفوز على فريق المصري البورسعيدي برباعية دون رد يوم الثلاثاء الماضي.
ونجح المارد الأحمر في إحراز الهدف الأول عبر المغربي رضا سليم في الدقيقة الـ 44 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة متقنة من اللاعب إمام عاشور.
وفي الشوط الثاني، سجل المارد الأحمر 3 أهداف عبر كل من بيرسي تاو هدفين وكريم فؤاد في الدقائق الـ 70 والـ 74 والـ88.
وشهدت المباراة طرد اللاعب باهر المحمدي من النادي المصري في الدقيقة الـ 53 بعد تدخل قوي على إمام عاشور.