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ضمن منافسات الدوري الإيطالي

موعد مباراة ميلان وهيلاس فيرونا

السبت ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٨ صباحاً
موعد مباراة ميلان وهيلاس فيرونا
المواطن - فريق التحرير

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تنطلق مواجهات اليوم الدوري الإيطالي لكرة القدم، بمباراة ميلان وهيلاس فيرونا، وسط منافسة قوية لتقديم أداء مميزٍ، وتحقيق الثلاث نقاط.

مباراة ميلان وهيلاس فيرونا

وستنطلق مباراة ميلان وهيلاس فيرونا عند الساعة الرابعة مساء، على ملعب “سان سيرو”، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

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مباراة ميلان وهيلاس فيرونا
موعد المباراة – المصدر @acmilan

ومن المقرر أن يتم إذاعة ميلان وهيلاس فيرونا اليوم، على قنوات AD SPORTS ، الناقل الحصري لمنافسات بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 9 نقاط، فيما يتواجد هيلاس فيرونا في المركز التاسع برصيد 7 نقاط.

ميلان
لاعبو ميلان – المصدر @acmilan

ميلان يسعى لاستعادة توازنه

ويدخل ميلان مباراة اليوم بهدف تحقيق الفوز، واستعادة التوازن في الدوري الإيطالي الممتاز، وذلك بعد خسارته بخمسة أهداف مقابل هدف ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان.

على الجانب الآخر، يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي هيلاس فيرونا لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، خاصة أنه تعادل في المباراة الماضية أمام بولونيا.

هيلاس فيرونا
لاعبو هيلاس فيرونا – المصدر @HellasVeronaFC

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