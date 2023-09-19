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موعد مباراة نادي الهلال المقبلة بعد التعادل في أبطال آسيا

الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٠ صباحاً
موعد مباراة نادي الهلال المقبلة بعد التعادل في أبطال آسيا
المواطن - فريق التحرير

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سيعود نادي الهلال للمنافسات المحلية، بمواجهة فريق ضمك مساء الخميس المقبل في الجولة السابعة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وستقام المباراة في السادسة مساءً بتوقيت السعودية على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة.

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البداية أمام ضمك 

ويسعى الهلال لمصالحة جماهيره، والفوز على نادي ضمك بعد التعادل أمام فريق نافباخور أمس الاثنين في بطولة دوري أبطال آسيا.

ويتواجد الهلال حاليًا في صدارة دوري روشن برصيد 16 نقطة، وبفارق نقطة عن نادي الاتحاد الوصيف.

وكانت جماهير نادي الهلال، أعربت عن عدم رضاها عن أداء الفريق، وذلك بعد التعادل مع فريق نافباخور الأوزبكي.

الهلال ونافباخور - 1234

ملخص مباراة نادي الهلال ضد نافباخور

الفريق الأزرق، ظهر بشكل باهت فنيًّا رغم أنه كان الأفضل في الشوط الثاني وخلق العديد من الفرص الهجومية لإحراز الفوز ولكن دون فائدة.

الهلاليون أبدوا اندهاشهم من وجود صفقات قوية في الفريق مثل البرازيلي نيمار والصربي ميتروفيتش ومع ذلك عانى الفريق فنيًّا مع فريق أوزبكي وُصف بالمغمور.

وخلال أحداث الشوط الأول، حضر التعادل السلبي بين الفريقين، حيث كان الهدوء هو العنوان الرئيسي لأحداث الشوط الأول بين الفريقين.

الهلال ضد نافباخور

ومع بداية الشوط الثاني، سجل اللاعب توما الهدف الأول للفريق الأوزبكي في الدقيقة الـ 53.

واستمر نادي الهلال يحاول حتى نجح عبر رأسية متقنة من اللاعب علي البليهي في إحراز هدف التعادل في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع.

وبعد المباراة، حصد الهلال نقطة وفريق نافباخور نقطة في أول جولة في البطولة الآسيوية، في مباراة أقيمت على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

 

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