موعد مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو والقناة الناقلة

تعود منافسات بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، مساء اليوم السبت، بعد فترة التوقف الدولي لشهر سبتمبر، بمباراة يوفنتوس ضد لاتسيو.

مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو

وستنطلق مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو عند الساعة الرابعة مساء، على ملعب “أليانز أرينا”، وذلك في افتتاح منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو اليوم، على قناة AD SPORTS Premium 1، الناقل الحصري لمنافسات بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 7 نقاط، فيما يتواجد لاتسيو في المركز الثاني عشر برصيد 3 نقاط.

الفريقان يسعيان للفوز

ويدخل اليوفي مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو اليوم بهدف حصد الثلاث نقاط، خاصة أن اللقاء على ملعبه ووسط جماهير، ولمواصلة انطلاقته المميزة في الدوري الإيطالي لكرة القدم، أملًا في تعثر المنافسين وخطف صدارة الترتيب.

على الجانب الآخر، يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي لاتسيو، لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، خاصة بعدما استعاد توازنه وحقق الفوز في الجولة الماضية ضد نابولي، بعد خسارته أول مباراتين هذا الموسم.