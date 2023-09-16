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موعد مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو والقناة الناقلة

السبت ١٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٦ مساءً
موعد مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو والقناة الناقلة
المواطن - فريق التحرير

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تعود منافسات بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، مساء اليوم السبت، بعد فترة التوقف الدولي لشهر سبتمبر، بمباراة يوفنتوس ضد لاتسيو.

مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو

وستنطلق مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو عند الساعة الرابعة مساء، على ملعب “أليانز أرينا”، وذلك في افتتاح منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

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مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو
موعد مباراة يوفنتوس ولاتسيو – المصدر @juventusfcen

ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو اليوم، على قناة AD SPORTS Premium 1، الناقل الحصري لمنافسات بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 7 نقاط، فيما يتواجد لاتسيو في المركز الثاني عشر برصيد 3 نقاط.

يوفنتوس
لاعبو اليوفي – المصدر @juventusfcen

الفريقان يسعيان للفوز

ويدخل اليوفي مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو اليوم بهدف حصد الثلاث نقاط، خاصة أن اللقاء على ملعبه ووسط جماهير، ولمواصلة انطلاقته المميزة في الدوري الإيطالي لكرة القدم، أملًا في تعثر المنافسين وخطف صدارة الترتيب.

على الجانب الآخر، يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي لاتسيو، لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، خاصة بعدما استعاد توازنه وحقق الفوز في الجولة الماضية ضد نابولي، بعد خسارته أول مباراتين هذا الموسم.

لاتسيو
لاعبو لاتسيو – المصدر @OfficialSSLazio

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