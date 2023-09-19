موعد مباريات الأربعاء في دوري أبطال أوروبا

تُستكمل غدًا الأربعاء مباريات مرحلة دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2023/2024.

ويلعب في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية كل من ” ريال مدريد الإسباني ضد يونيون برلين الألماني، غلطة سراي التركي ضد كوبنهاجن الدنماركي”.

وفي تمام الساعة العاشرة من مساء الغد تقام مباريات ” آرسنال الإنجليزي ضد آيندهوفن الهولندي، ريال سوسيداد الإسباني ضد إنتر ميلان الإيطالي، إشبيلية الإسباني ضد لانس الفرنسي، بايرن ميونخ الألماني ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي، سبورتينج براجا البرتغالي ضد نابولي الإيطالي، بنفيكا البرتغالي ضد ريد بول سالزبورغ النمساوي”.

مباريات الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا

وتُفتتح اليوم الثلاثاء مباريات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا الأعرق بإقامة 8 مواجهات حيث تنطلق مباراتا “ميلان الإيطالي ضد نيوكاسل يونايتد الإنجليزي” و”يونج بويز السويسري ضد لايبزيج الالماني”، في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية.

وفي تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية تنطلق 6 مباريات وهم “مانشستر سيتي الإنجليزي ضد النجم الأحمر الصربي، لاتسيو الإيطالي ضد أتلتيكو مدريد الإسباني، فينورد الهولندي ضد سيلتيك الإسكتلندي، برشلونة الإسباني ضد رويال أنتويرب البلجيكي، باريس سان جيرمان الفرنسي ضد بوروسيت دورتموند الألماني، شاختار الأوكراني ضد بورتو البرتغالي”.

وكانت قرعة دور المجموعات بـ دوري أبطال أوروبا أُقيمت يوم 31 أغسطس الماضي في إمارة موناكو الفرنسية.

المجموعات الثماني

وجاء في المجموعة الأولى: ” بايرن ميونخ الألماني، مانشستر يونايتد الإنجليزي، كوبنهاجن الدنماركي، غلطة سراي التركي”.

المجموعة الثانية: “إشبيلية الإسباني، آرسنال الإنجليزي، آيندهوفن الهولندي، لانس الفرنسي”.

المجموعة الثالثة: “نابولي الإيطالي، ريال مدريد الإسباني، سبورتينج براجا البرتغالي، يونيون برلين الألماني”.

المجموعة الرابعة: “بنفيكا البرتغالي، إنتر ميلان الإيطالي، ريد بول سالزبورغ النمساوي، ريال سوسيداد الإسباني”.

المجموعة الخامسة: “فينورد الهولندي، أتلتيكو مدريد الإسباني، لاتسيو الإيطالي، سيلتيك الإسكتلندي”.

المجموعة السادسة: “باريس سان جيرمان الفرنسي، بوروسيا دورتموند الألماني، ميلان الإيطالي، نيوكاسل الإنجليزي”.

المجموعة السابعة: “مانشستر سيتي الإنجليزي، لايبزيج الألماني، النجم الأحمر الصربي، يونج بويز السويسري”.

المجموعة الثامنة: “برشلونة الإسباني، بورتو البرتغالي، شاختار دونيتسك الأوكراني، رويال أنتويرب البلجيكي”.