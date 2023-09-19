Icon

السعودية تشارك في المؤتمر العالمي لريادة الأعمال بأستراليا Icon وزير الحج والعمرة: تطوير 100 موقع تاريخي في مكة والمدينة Icon القبض على 4 مروجين بمكة والشمالية Icon نيوم تعلن عن وظائف شاغرة في 6 مدن Icon 284 وظيفة شاغرة بـ جامعة الملك عبدالعزيز Icon 20 مواطنًا و9 مقيمين بقبضة الأمن البيئي Icon برامج رؤية 2030 تؤتي ثمارها.. أداء استثنائي للأنشطة غير النفطية Icon زحام وانتظار بالساعات في محطات الفحص الدوري رغم الحجز المسبق Icon الشؤون الإسلامية تطلق برنامج انتماء ونماء بمختلف المناطق Icon المركزي السعودي: نمو الودائع المصرفية إلى 2.4 تريليون ريال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في مرحلة دور المجموعات

موعد مباريات الأربعاء في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٣ مساءً
موعد مباريات الأربعاء في دوري أبطال أوروبا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تُستكمل غدًا الأربعاء مباريات مرحلة دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2023/2024.

ويلعب في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية كل من ” ريال مدريد الإسباني ضد يونيون برلين الألماني، غلطة سراي التركي ضد كوبنهاجن الدنماركي”.

قد يهمّك أيضاً
وفد الصحة العالمية يشيد بجهود هيئة التخصصات الصحية

وفد الصحة العالمية يشيد بجهود هيئة التخصصات الصحية

تنظيم عمليات البيع والشراء على طاولة مُلاك الإبل

تنظيم عمليات البيع والشراء على طاولة مُلاك الإبل

وفي تمام الساعة العاشرة من مساء الغد تقام مباريات ” آرسنال الإنجليزي ضد آيندهوفن الهولندي، ريال سوسيداد الإسباني ضد إنتر ميلان الإيطالي، إشبيلية الإسباني ضد لانس الفرنسي، بايرن ميونخ الألماني ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي، سبورتينج براجا البرتغالي ضد نابولي الإيطالي، بنفيكا البرتغالي ضد ريد بول سالزبورغ النمساوي”.

مباريات الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا 

وتُفتتح اليوم الثلاثاء مباريات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا الأعرق بإقامة 8 مواجهات حيث تنطلق مباراتا “ميلان الإيطالي ضد نيوكاسل يونايتد الإنجليزي” و”يونج بويز السويسري ضد لايبزيج الالماني”، في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية.

وفي تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية تنطلق 6 مباريات وهم “مانشستر سيتي الإنجليزي ضد النجم الأحمر الصربي، لاتسيو الإيطالي ضد أتلتيكو مدريد الإسباني، فينورد الهولندي ضد سيلتيك الإسكتلندي، برشلونة الإسباني ضد رويال أنتويرب البلجيكي، باريس سان جيرمان الفرنسي ضد بوروسيت دورتموند الألماني، شاختار الأوكراني ضد بورتو البرتغالي”.

وكانت قرعة دور المجموعات بـ دوري أبطال أوروبا أُقيمت يوم 31 أغسطس الماضي في إمارة موناكو الفرنسية.

دوري أبطال أوروبا - قرعة دوري أبطال أوروبا
كأس البطولة – المصدر @ChampionsLeague

المجموعات الثماني

وجاء في المجموعة الأولى: ” بايرن ميونخ الألماني، مانشستر يونايتد الإنجليزي، كوبنهاجن الدنماركي، غلطة سراي التركي”.

المجموعة الثانية: “إشبيلية الإسباني، آرسنال الإنجليزي، آيندهوفن الهولندي، لانس الفرنسي”.

المجموعة الثالثة: “نابولي الإيطالي، ريال مدريد الإسباني، سبورتينج براجا البرتغالي، يونيون برلين الألماني”.

المجموعة الرابعة: “بنفيكا البرتغالي، إنتر ميلان الإيطالي، ريد بول سالزبورغ النمساوي، ريال سوسيداد الإسباني”.

المجموعة الخامسة: “فينورد الهولندي، أتلتيكو مدريد الإسباني، لاتسيو الإيطالي، سيلتيك الإسكتلندي”.

المجموعة السادسة: “باريس سان جيرمان الفرنسي، بوروسيا دورتموند الألماني، ميلان الإيطالي، نيوكاسل الإنجليزي”.

المجموعة السابعة: “مانشستر سيتي الإنجليزي، لايبزيج الألماني، النجم الأحمر الصربي، يونج بويز السويسري”.

المجموعة الثامنة: “برشلونة الإسباني، بورتو البرتغالي، شاختار دونيتسك الأوكراني، رويال أنتويرب البلجيكي”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة لدى شركة التصنيع الوطنية
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة التصنيع الوطنية

وظائف
وظائف إدارية شاغرة في طيران أديل
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في طيران أديل

وظائف
إنشاء محطة التحويل الكهربائي في حفر الباطن الصناعية
آخر الاخبار

إنشاء محطة التحويل الكهربائي في حفر الباطن...

آخر الاخبار
وظائف بـ الهيئة العامة للإحصاء
حصاد اليوم

وظائف بـ الهيئة العامة للإحصاء

حصاد اليوم
سفيان أمرابط على رادار مانشستر يونايتد
الرياضة

سفيان أمرابط على رادار مانشستر يونايتد

الرياضة
ترميم 61 منزلًا لأسر محتاجة بأيدٍ سعودية
حصاد اليوم

ترميم 61 منزلًا لأسر محتاجة بأيدٍ سعودية

حصاد اليوم
فيفا يستعيد ذكرى مواجهة الاتحاد والأهلي المونديالية
الرياضة

فيفا يستعيد ذكرى مواجهة الاتحاد والأهلي المونديالية

الرياضة
طريقة تعديل المؤهل الدراسي في أبشر
السعودية اليوم

طريقة تعديل المؤهل الدراسي في أبشر

السعودية اليوم