موعد مباريات الأربعاء في كأس الملك

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تُختتم غدًا الأربعاء مباريات دور الـ 32 في بطولة كأس الملك ضمن منافسات موسم 2023/2024.
وفي تمام السادسة من مساء الغد بتوقيت السعودية تُقام مباراتا ” الفتح ضد الأخدود” و ” العروبة ضد الوحدة”، بينما في تمام التاسعة مساءً تُلعب مباراتا ” الخليج ضد العدالة” و ” أبها ضد هجر”.
وضمن لقاءات اليوم، في تمام السادسة مساءً يلعب كل من ” الرياض ضد الفيحاء” و ” العين ضد الأهلي” ، أما في تمام التاسعة مساءً فسيلعب ” الفيصلي ضد الطائي” و ” الاتحاد ضد الخلود”.
وكانت مباريات دور الـ 32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين انطلقت أول أمس الأحد بفوز الاتفاق على جدة برباعية دون رد وتأهله لدور ثمن النهائي، وتأهل كذلك كل من التعاون والشباب والحزم.
وبالأمس، تأهل كل من النجمة والهلال والنصر وضمك.
يذكر أن نادي الهلال كان تُوج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2022/2023، وذلك في مايو الماضي على حساب نادي الوحدة بركلات الجزاء الترجيحية.