Icon

القنوات الناقلة لـ مباراة مان يونايتد ضد كريستال بالاس Icon ياسر المسيليم يهاجم إدارة الأهلي بعد رحيله Icon نادي سباقات الخيل يعلن عن وظائف شاغرة Icon موعد مباريات الأربعاء في كأس الملك Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية Icon جمعية كفيف ومعهد الإدارة العامة يوسعان إطار التعاون بينهما لخدمة المكفوفين Icon %58 نموًا بأعداد السائحين الوافدين إلى السعودية خلال 7 أشهر Icon فيصل بن نواف: سخروا كل الإمكانيات لإنجاز مشروع مطار الجوف الجديد Icon إصابة 3 أشخاص وتضرر مبان جراء انفجارين قويين وسط السويد Icon السديري بعد وصوله الضفة الغربية: أجمل التحيات من أرض كنعان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات دور الـ 32

موعد مباريات الأربعاء في كأس الملك

الثلاثاء ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٨ مساءً
موعد مباريات الأربعاء في كأس الملك
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تُختتم غدًا الأربعاء مباريات دور الـ 32 في بطولة كأس الملك ضمن منافسات موسم 2023/2024.

وفي تمام السادسة من مساء الغد بتوقيت السعودية تُقام مباراتا ” الفتح ضد الأخدود” و ” العروبة ضد الوحدة”، بينما في تمام التاسعة مساءً تُلعب مباراتا ” الخليج ضد العدالة” و ” أبها ضد هجر”.

قد يهمّك أيضاً
السفارة لدى أذربيجان تغلق أبوابها الجمعة

السفارة لدى أذربيجان تغلق أبوابها الجمعة

الفرحة ترتسم على وجوه أطفال جدة باليوم الوطني

الفرحة ترتسم على وجوه أطفال جدة باليوم الوطني

مواجهات اليوم في كأس الملك 

وضمن لقاءات اليوم، في تمام السادسة مساءً يلعب كل من ” الرياض ضد الفيحاء” و ” العين ضد الأهلي” ، أما في تمام التاسعة مساءً فسيلعب ” الفيصلي ضد الطائي” و ” الاتحاد ضد الخلود”.

المتأهلون حتى الآن لدور الـ 16

وكانت مباريات دور الـ 32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين انطلقت أول أمس الأحد بفوز الاتفاق على جدة برباعية دون رد وتأهله لدور ثمن النهائي، وتأهل كذلك كل من التعاون والشباب والحزم.

وبالأمس، تأهل كل من النجمة والهلال والنصر وضمك.

يذكر أن نادي الهلال كان تُوج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2022/2023، وذلك في مايو الماضي على حساب نادي الوحدة بركلات الجزاء الترجيحية.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مقترح بمنح الزوجة راتبًا شهريًّا للترفيه عن نفسها
السعودية اليوم

مقترح بمنح الزوجة راتبًا شهريًّا للترفيه عن...

السعودية اليوم
مجلس الوزراء يوافق على نظام صندوق التنمية الزراعية
أخبار رئيسية

مجلس الوزراء يوافق على نظام صندوق التنمية...

أخبار رئيسية
غدًا انتهاء مهلة إخراج المواشي المملوكة لغير السعوديين
السعودية اليوم

غدًا انتهاء مهلة إخراج المواشي المملوكة لغير...

السعودية اليوم
تشافي يبحث عن الفوز الـ50 بالدوري الإسباني
الرياضة

تشافي يبحث عن الفوز الـ50 بالدوري الإسباني

الرياضة
صراخ متطوع ليبي يكتشف جثة والده بين ضحايا الإعصار
العالم

صراخ متطوع ليبي يكتشف جثة والده بين...

العالم
حلم الباطن يصطدم بصحوة الشباب
آخر الاخبار

حلم الباطن يصطدم بصحوة الشباب

آخر الاخبار
الشركات تستغل قرار رصد مخالفات التأمين برفع الأسعار ومطالب بالرقابة
السعودية اليوم

الشركات تستغل قرار رصد مخالفات التأمين برفع...

السعودية اليوم
دراجة تسير بمفردها في الشارع
غرائب

دراجة تسير بمفردها في الشارع

غرائب