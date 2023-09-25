موعد مباريات الثلاثاء في كأس الملك

تُستكمل غدًا الثلاثاء مباريات دور الـ 32 في بطولة كأس الملك بإقامة 4 مباريات ضمن منافسات موسم 2023/2024.

كأس الملك

في تمام السادسة مساءً يلعب كل من ” الرياض ضد الفيحاء” و ” العين ضد الأهلي” ، أما في تمام التاسعة مساءً فسيلعب ” الفيصلي ضد الطائي” و ” الاتحاد ضد الخلود”.

وكانت مباريات دور الـ 32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين انطلقت أمس الأحد بفوز الاتفاق على جدة برباعية دون رد وتأهله لدور ثمن النهائي، وتأهل كذلك كل من التعاون والشباب والحزم.

وتُقام حاليًا مباراتا ” النجمة والرائد” و ” الجبلين ضد الهلال“، بينما في تمام التاسعة من مساء اليوم سيلعب النصر ضد أُحد في جدة، بينما يلعب ضمك ضد القيصومة.

حكام مباريات اليوم

ويدير طاقم تحكيم نيوزيلاندي بقيادة ماثيو كونجر، مباراة الجبلين والهلال، ويساعده تيفيتا ماكاسيني ومارك رول، والحكم الرابع عبدالله العويدان، برونو استيفيس حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده فهد العمري.

ويتولى سلطان العكيري مهمة إدارة مباراة النجمة والرائد في كأس الملك، ويساعده سعد السبيعي وعبدالله الشهري، فهد الزهراني حكمًا رابعًا، وماجد الشمراني حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده فيصل القحطاني.

وأسندت اللجنة مهمة إدارة مباراة ضمك والقيصومة في كأس الملك للحكم عبدالله الحربي، ويساعده مؤيد المسجن وعبدالله آل مداد، عبدالله الدهمشي حكمًا رابعًا، سامي الجريس حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده سعد الشبرمي.

ويقود طاقم تحكيم نمساوي بقيادة هارالد ليشنر، مباراة أحد ضد النصر، ويساعده ندرياس هيدنيريش وماكسيميليان كولبيتش، الحكم الرابع عبدالرحمن السلطان، أوفيديو هاتيغان حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده علي العلي.