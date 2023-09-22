موعد مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا

يترقب عشاق كرة القدم الأوروبية، موعد مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لـ بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2023/ 2024.

الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا

وتنطلق مباريات الجولة الثانية يوم 3 أكتوبر المقبل بإقامة مباراتي “يونيون برلين الألماني ضد سبورتينج براجا البرتغالي وريد بول سالزبورغ النمساوي ضد ريال سوسيداد الإسباني” في تمام الثامنة إلا ربعًا مساءً بتوقيت السعودية.

وفي تمام العاشرة مساءً ستقام مباريات “مانشستر يونايتد الإنجليزي ضد غلطة سراي التركي، إنتر ميلان الإيطالي ضد بنفيكا البرتغالي، آيندهوفن الهولندي ضد إشبيلية الإسباني، لانس الفرنسي ضد آرسنال الإنجليزي، نابولي الإيطالي ضد ريال مدريد الإسباني، كوبنهاجن الدنماركي ضد بايرن ميونخ الألماني”.

وفي مساء الأربعاء 4 أكتوبر تقام مباراتا “أتلتيكو مدريد الإسباني ضد فينورد الهولندي وأنتويرب البلجيكي ضد شاختار الأوكراني” في الثامنة إلا ربعًا مساءً بتوقيت السعودية.

وفي تمام العاشرة مساءً ستقام مباريات “نيوكاسل يونايتد الإنجليزي ضد باريس سان جيرمان الفرنسي، بوروسيا دورتموند الألماني ضد ميلان الإيطالي، بورتو البرتغالي ضد برشلونة الإسباني، سيلتيك الإسكتلندي ضد لاتسيو الإيطالي، النجم الأحمر الصربي ضد يونج بويز السويسري، لايبزيج الألماني ضد مانشستر سيتي الإنجليزي”.

نتائج الجولة الأولى

وكانت مباريات الجولة الأولى من مسابقة دوري أبطال أوروبا انتهت “بتعادل سلبي بين ميلان ونيوكاسل، وفوز لايبزيج على يونج بويز بثلاثية لهدف، وفاز مانشستر سيتي على النجم الأحمر في دوري أبطال أوروبا بثلاثية لهدف، وتعادل لاتسيو مع أتلتيكو مدريد بهدف لكل فريق، وفاز فينورد على سيلتيك بهدفين دون رد، وفاز برشلونة على أنتويرب بخماسية دون رد، باريس سان جيرمان يهزم بوروسيا دورتموند بثنائية دون رد، وفاز بورتو على نادي شاختار بثلاثية لهدف”.

وفاز ريال مدريد على يونيون برلين بهدف دون رد، وتعادل غلطة سراي مع كوبنهاجن بثنائية لكل فريق، وفاز آرسنال على أيندهوفن برباعية دون رد، وتعادل ريال سوسيداد مع إنتر ميلان بهدف لكل فريق، وتعادل إشبيلية مع لانس بهدف لكل فريق، بينما فاز بايرن ميونخ على مانشستر يونايتد برباعية مقابل ثلاثة أهداف، وفاز نابولي على سبورتينج براجا بثنائية لهدف، وفاز ريد بول سالزبورغ على نادي بنفيكا بهدفين دون رد.