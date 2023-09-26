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يؤثر على جنوب السعودية

موعد نشاط بحر العرب وتكون الأعاصير

الثلاثاء ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٤ مساءً
موعد نشاط بحر العرب وتكون الأعاصير
المواطن - فريق التحرير

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كشف المختص في الأرصاد الجوية والفلك خالد الزعاق، اليوم الثلاثاء، عن الفترتين اللتين ينشط فيهما بحر العرب وموعد تكون الأعاصير في مياهه.

فترة نشاطه الأولى

وقال الزعاق، في فقرته على قناة العربية: تقع جل البلدان العربية في المناطق الواقعة بين مدار السرطان ومدار الجدي وبحرهم المسمى ببحر العرب تتعامد عليه الشمس طوال أيام السنة لأن جسده منفرش بين المدارات العالمية الثلاثة (مدار السرطان وخط الاستواء ومدار الجدي) ولهذا مياهه تنشط في فترتين، الأولى عندما تتخطى الشمس خط الاستواء نحو مدار السرطان (من 21 إبريل إلى 21 يونيو).

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وأضاف أن الفترة الزمنية الثانية لنشاط بحر العرب، عندما تتخطى الشمس خط الاستواء نحو مدار الجدي (من 21 سبتمبر إلى 21 نوفمبر)، وأخطر تلك الفترات (بين 25 سبتمبر إلى 25 أكتوبر)، والتي قد تتكون فيها الأعاصير.

تأثير بحر العرب بشكل مباشر

وبحر العرب يؤثر بشكل مباشر على سلطنة عمان والإمارات واليمن وجنوب السعودية وبشكل غير مباشر على بقية البلدان العربية وزيادة حموه المولدة لرطوبة مع وجود الرياح الجنوبية الناقلة لها في آخر موسم سهيل من المبشرات الخيرية.

 

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