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خلال معرض سيتي سكيب العقاري

موقف طريف مع الوزير الحقيل: حط لي فلتر

الجمعة ١٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٦ مساءً
موقف طريف مع الوزير الحقيل: حط لي فلتر
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو موقف طريف بين وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل وأحد المواطنين أثناء توثيق صورة تذكارية له مع الوزير.

صورة تذكارية

وطلب المواطن أن يلتقط صورة للذكرى مع الوزير خلال فعاليات معرض سيتي سكيب العقاري في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في ملهم شمال مدينة الرياض.

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وقال المواطن للوزير ماجد الحقيل الذي كان يمسك بالهاتف من أجل التصوير: “حط لي فلتر”، ما أثار ضحك الوزير والحاضرين حوله.

وأصبح الفلتر أثناء التصوير من الأمور الهامة لدى بعض الأشخاص لتحسين مظهرهم وتصغيرهم في العمر بعض الشيء، ولكن هناك آخرون يعتبرونه خداع وعد ثقة بالنفس.

عدوى الفلتر

وحظي الفيديو بتفاعل بين رواد منصة إكس، ورصدت “المواطن” جانبًا من تعليقاتهم حيث قالت عبير العتيبي في تعليقها: العدوى شادة حيلها في موضوع الفلاتر.

وعلق الفنان فايز المالكي على الفيديو بقوله: طلب يتصور ويقول للوزير حط لي فلتر بيني وبينكم الفلتر صار مهم، ليرد فيصل بقوله: مهم للي ما هو واثق بنفسه وشكله، أنا أصور بدون فلاتر حتى لو كان أي مشهد أو منظر.

معرض سيتي سكيب

واختتم معرض سيتي سكيب العالمي أعماله في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في ملهم شمال مدينة الرياض، بتنظيم من شركة تحالف إحدى شركات الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز تحت عنوان لبناء مسكن المستقبل.

وقد شهد المعرض استثمارات بقيمة تتجاوز 110,000,000,000 ريال، وبمشاركة أكثر من 350 جهة عارضة، وأكثر من 10,000 مستثمر دولي، وأكثر من 300 متحدث، فيما بلغ عدد الزوّار للمعرض أكثر من 160,000 زائر.

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