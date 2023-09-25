موقف عقد الإيجار للحصول على دعم الضمان الاجتماعي

قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الاثنين: إن عقد الإيجار (المرفق بالمستندات اللازمة للحصول على الضمان الاجتماعي المطور)، يتم التحقق منه شهريًّا.

عقد الإيجار

وأردفت الوزارة، عبر حسابها العناية بالمستفيدين بمنصة (إكس)، أن عقد الإيجار يتم التحقق منه إلكترونيًّا بشكل شهري، ولا يوجد حاجة لإرفاق العقد الجديد عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

أتى ذلك ردًّا على تساؤل تلقته وزارة الموارد البشرية قال فيه أحد المستفيدين: قمت بتجديد عقد الايجار هل يتطلب إرفاقها بالموقع، مثل حساب المواطن.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أعلنت عن شروط الحصول على معاش الضمان الاجتماعي لمن لديه أكثر من زوجة.

شرطان

وقال برنامج الضمان الاجتماعي التابع للوزارة: إمكانية حصول من لديه أكثر من زوجة على معاش الضمان لجميع منازله بشرط: أن يكون هو العائل، وجميع الزوجات سواء في منزل واحد أو في منازل متعددة.

برامج دعم للمستفيدين

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقديم حِزم من برامج الدعم لمستفيدي الضمان الاجتماعي، تشمل إضافة للمعاش الأساسي والدعم الخاص بالغذاء، ودعم الكهرباء، والدعم الخاص بالحقيبة المدرسية، إلى جانب برنامج دعم الحليب للأطفال الرضع (من حديثي الولادة إلى عمر سنتين).