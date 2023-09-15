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بعد إصابته في معسكر منتخب فرنسا

موقف مبابي من مباراة باريس سان جيرمان ضد نيس

الجمعة ١٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٩ مساءً
موقف مبابي من مباراة باريس سان جيرمان ضد نيس
المواطن - فريق التحرير

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حسم المدير الفني للفريق الباريسي، لويس إنريكي، موقفه بشأن مشاركة النجم كيليان مبابي في مباراة باريس سان جيرمان ضد نيس في الدوري الفرنسي لكرة القدم.

إنريكي يضم مبابي للقائمة

وأُثيرت الشكوك حول مشاركة مبابي في مباراة نيس اليوم، بسبب شكواه من إصابة في أوتار الركبة خلال معسكر منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، ما تسبب في غيابه عن ودية ألمانيا.

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وقرر لويس إنريكي، ضم مبابي لقائمة مباراة باريس سان جيرمان ضد نيس، كما تواجد للمرة الأولى، راندال كولو مواني، الذي انضم في الساعات الأخيرة من الميركاتو الصيفي.

مبابي
مبابي – المصدر psg

وجاءت قائمة باريس سان جيرمان لمباراة اليوم، كالتالي؛ كيلور نافاس، دوناروما، أشرف حكيمي، أوجارتي، ماركينيوس، كيليان مبابي، جونزالو راموس، ديمبلي، دانيلو، فيتينيا، لوكاس هيرنانديز، كولو مواني، شير ندور.

كما ضمت قائمة إنريكي لمباراة باريس سان جيرمان ضد نيس اليوم كل من؛ سولير، باركولا، زاير إيمري، سكرينيار، إيثان مبابي، تيناس، كورزاوا.

باريس سان جيرمان
لاعبو باريس – المصدر psg

 مباراة باريس سان جيرمان ضد نيس

ومن المقرر أن تُقام مباراة باريس سان جيرمان ضد نيس على ملعب “حديقة الأمراء”، عند الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي الممتاز.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز برصيد 8 نقاط، وبفارق نقطتين عن موناكو المتصدر، فيما يقع نيس في المركز الثامن بـ6 نقاط.

مباراة باريس سان جيرمان ضد نيس
موعد المباراة – المصدر @PSG_English

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