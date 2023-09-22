مياه الصرف والروائح الكريهة تغضب سكان حي الشوقية بمكة

كشفت مواطنة عن استمرار شكواها دون حل من قبل الجهات المختصة، بعدما تسربت مياه كريهة من بيارة صرف صحي تابعة لإحدى المدارس بجوارها في حي الشوقية بجوار بن داوود بمدينة مكة المكرمة، رغم إبلاغها شركة المياه الوطنية منذ أكثر من 4 أشهر.

بداية الشكوى

وتعود تفاصيل الشكوى إلى يوم 18 سبتمبر عندما قالت عبر حسابها في منصة إكس: “عندي تسرب لمياه ذات رائحة كريهة وتجمع حشرات بسبب طفح بيارة المدرسة التي بجواري، وتم تقديم بلاغات كثيرة عددها ٥ بلاغات على مدى 4 شهور، ولم يتم حل المشكلة أو اتخاذ أي إجراء، والمياه إلى الآن تتسرب بكميات كبيره أمام المبنى إلى الشارع”.

وحينها ردت الشركة الوطنية للمياه عبر حساب العناية بالعملاء: “نأمل بتزويدنا برقم البلاغ عبر الخاص ليتم خدمتك بشكل افضل”.

لا زالت المشكلة قائمة

وعادت المواطنة مجددًا اليوم لتكشف أن المشكلة لا زالت مستمرة، حيث قالت: “للأسف إلى الآن لم يتم حل موضوع تسرب المياه، والرائحة جدًّا سيئة”، وتابعت: “مياه الصرف تتسرب بكميات كبيرة؛ بسبب الطفح من بيارة المدرسة الخاصة، وشركة المياه لا حياة لمن تنادي، بعد تقديم عدة بلاغات مع الصور والفيديوهات”.

وتفاعلت المياه مع إفادة المواطنة بقولها: “نقدر انتظارك تم توجيه البلاغ للجهة المختصة، وسيتم خدمتك بإذن الله”.