مياه صرف صحي في حي الخليج بالرياض

اشتكى مواطن من مشكلة تسرب مياه الصرف الصحي إلى الحي الذي يسكن فيه، وهو حي الخليج بمدينة الرياض، مشيرًا إلى أن المشكلة تتكرر باستمرار منذ تنفيذ مشروع تصريف مياه السيول.

تدفق مياه الصرف الصحي

وشارك المواطن حمد الحربي مقطع فيديو يوثق تدفق مياه الصرف الصحي إلى سطح الأرض في الحي وعلق عليه بقوله: الضرر الدائم الذي تسببت فيه مشكلات التجهيزات بالإضاءة والمياه، والآن في هذه اللحظة حي الخليج غارق بماء الصرف التي تخرج من الشارع.

وتابع أنه تم إبلاغ شركة المياه ولم يتلقَّ استجابة، على الرغم من الأضرار الجسيمة التي يسببها تسرب المياه من الأرض، وقد تختلط في خزانات المياه وتصبح غير صالحة للاستخدام.

ولفت إلى أن هذه المشاكل متكررة بعد تنفيذ مشروع تصريف مياه السيول بشكل سيئ، وقال وهو مستاء: الآن نحن نغرق في مياه الصرف الصحي ولا يوجد أي استجابة.

تفاعل شركة المياه وأمانة الرياض

من جانبها علقت شركة المياه أنه تم التواصل مع الشخص والرد على البلاغ عبر الرسائل الخاصة، كما تجاوبت أمانة منطقة الرياض مع شكوى المواطن قائلةً: “شكرًا لتواصلك، الرجاء تزويدنا بالبيانات وإحداثيات الموقع عبر الخاص لنتمكن من خدمتك. كما يمكنكم رفع البلاغات والملاحظات عبر تطبيق مدينتي”.