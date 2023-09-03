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ميتا تتيح خدمة جديدة في فيسبوك وانستغرام بدون إعلانات

الأحد ٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٣ مساءً
ميتا تتيح خدمة جديدة في فيسبوك وانستغرام بدون إعلانات
المواطن - فريق التحرير

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تخطط ميتا لإضافة خيار الاشتراك المدفوع إلى فيسبوك وإنستغرام في أوروبا، ويهدف الاشتراك الخالي من الإعلانات إلى معالجة لوائح الاتحاد الأوروبي، التي قللت من بعض طرق جمع البيانات الأكثر ربحاً في ميتا.

مواصلة تقديم إصدارات مجانية

وأوضحت الشركة أن الإعلانات في الاتحاد الأوروبي تشكل 10% من إجمالي إيرادات الشركة.

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وستكون هذه الخطوة هي المرة الأولى التي تنحرف فيها ميتا عن نموذجها القياسي كمنصة مجانية مدعومة بالإعلانات.

وأكدت الشركة أنها ستواصل تقديم إصدارات مجانية مدعومة بالإعلانات من فيسبوك وإنستغرام في الاتحاد الأوروبي.

لائحة حماية البيانات

ومن غير المعروف بالضبط متى ستطلق الشركة الاشتراكات الخالية من الإعلانات، أو كم ستكون تكلفتها، وفقا لصحيفة “نيويورك تايمز”.

تقديم نسخة مدفوعة خالية من الإعلانات يمكن أن يساعد في تخفيف مخاوف بعض المنظمين الأوروبيين، حتى لو كان عدد قليل من الناس يستخدمونه.

ويمثل الخيار الخالي من الإعلانات للمستخدمين الأوروبيين أحد أهم الانقسامات بين التكنولوجيا الاستهلاكية في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

واضطرت ميتا والمنصات الاجتماعية الأخرى إلى التكيف مع تطبيق اللائحة العامة لحماية البيانات واللوائح الأخرى.

 

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