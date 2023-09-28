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سعرها يصل لـ 499 دولارًا

ميتا تطلق نظارة الواقع المختلط كويست 3

الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٣ صباحاً
ميتا تطلق نظارة الواقع المختلط كويست 3
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة “ميتا بلاتفورمز”- رسميًّا- عن الجيل الجديد من نظارتها للواقع المختلط، وتم الإعلان عن فتح تلقي الطلبات المسبقة اليوم، على أن يتم شحنها في العاشر من أكتوبر المقبل.

نظارة كويست 3

وتأتي نظارة “كويست 3” بإصدار يحتوي على ذاكرة 128 جيجا بايت وبسعر 499.99 دولار، بالإضافة إلى إصدار بتكلفة 649.99 دولار مقابل ذاكرة 512 جيجا بايت.

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وتأتي النظارة مزودة بمعالج “سناب دراجون إكس آر 2” من الجيل الثاني، مما يوفر ضعف قوة معالجة الرسومات لأوقات تحميل أسرع ولعب أكثر سلاسة مقارنة بـ “كويست 2”.

أهم مميزات نظارات الواقع المختلط

وتم ترقية الكاميرات، لتظهر مناظر كاملة الألوان وعالية الدقة، بينما تسمح بالتفاعل مع الشخصيات أو الكائنات الافتراضية، فضلًا عن مكبرات الصوت الإستريو المدمجة مع الصوت المكاني ثلاثي الأبعاد.

وتمثل نظارات “كويست 2″ و”كويست برو” من إنتاج ميتا 80% تقريبًا من 8.8 مليون نظارات واقع مختلط بيعت في 2022. بحسب تقديرات صادرة عن شركة “آي دي سي” لبحوث السوق.

حصة ميتا من النظارات

وحل في المركز الثاني بفارق كبير وبحصة نسبتها 10% من السوق نظارة بيكو التي تصنعها شركة بايت دانس المملوكة لصينيين. والتي تملك أيضًا منصة تيك توك المنافسة في وسائل الاتصال الاجتماعي.

وتجد ميتا، صعوبة في تسويق رؤيتها لـ”ميتافيرس” من العوالم الافتراضية المترابطة. وكذلك في زيادة حصة النظارات خارج سوق الألعاب الإلكترونية.

وبعد تناميها بشدة خلال جائحة كورونا، تعثرت مبيعات النظارات في الربع الأول من هذا العام. إذ تراجعت السوق الإجمالية لسماعات الواقعين الافتراضي والمعزز 54.4% على أساس سنوي.

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