ميتروفيتش: الهلال مثل الريال وأريد الفوز بالألقاب

أعرب النجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش عن سعادته بالانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، متمنيًا التألق معه والتتويج بالألقاب.

ميتروفيتش يُشيد بالهلال

وقال ألكسندر ميتروفيتش، خلال تصريحاته لصحيفة “لاجازيتا ديلو سبورت” الإيطالية: “ليس لدي أي حنين لإنجلترا، لقد لعبت هناك لسنوات عديدة”.

وأضاف ميتروفيتش: “أنا سعيد لأنني وصلت أخيرًا إلى نادٍ كبير.. الهلال يشبه إلى حد ما ريال مدريد في أوروبا.. أنا سعيد للغاية هنا وأريد الفوز بالألقاب”.

وانتقل النجم الصربي صاحب الـ29 عامًا، إلى الهلال في الميركاتو الصيفي، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي فولهام الإنجليزي في صفقة تجاوزت قيمتها الـ50 مليون يورو.

ويُقدم ميتروفيتش مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، حيث شارك معه في 4 مباريات في دوري روشن السعودي، ونجح في تسجيل 5 أهداف وقدم تمريرة حاسمة.

الهلال يستعد لدوري الأبطال

على الجانب الآخر، يستعد النجم الصربي للمشاركة مع الهلال ضد نافباخور الأوزبكي، مساء يوم غد الاثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

وأسفرت قرعة النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال آسيا عن تواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في المجموعة الرابعة، التي تضم كلاً من؛ ناساجي الإيراني ومومباي الهندي ونافباخور الأوزبكي.