مدرب نافباخور: الهلال أكبر فريق بآسيا ومستعدون للمباراة جيدًا ميتروفيتش: الهلال مثل الريال وأريد الفوز بالألقاب إحباط عمليتين لترويج وتهريب المخدرات بالمدينة المنورة وجازان السعودية تستعرض جهودها في الاستدامة البيئية خلال إكسبو الدوحة 2023 ابنة رانيا يوسف تثير الانتقادات بعد هجومها على والدها موعد مباراة الهلال ضد نافباخور الأوزبكي تنفيذ حكم القتل بمواطن قتل آخر طعنًا بسكين في عسير وصول الطائرة الإغاثية السعودية الثانية إلى ليبيا محافظ حفر الباطن يشيد بجهود آل صقر كريستيانو رونالدو الأكثر مساهمة بالأهداف في دوري روشن
أعرب النجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش عن سعادته بالانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، متمنيًا التألق معه والتتويج بالألقاب.
وقال ألكسندر ميتروفيتش، خلال تصريحاته لصحيفة “لاجازيتا ديلو سبورت” الإيطالية: “ليس لدي أي حنين لإنجلترا، لقد لعبت هناك لسنوات عديدة”.
وأضاف ميتروفيتش: “أنا سعيد لأنني وصلت أخيرًا إلى نادٍ كبير.. الهلال يشبه إلى حد ما ريال مدريد في أوروبا.. أنا سعيد للغاية هنا وأريد الفوز بالألقاب”.
وانتقل النجم الصربي صاحب الـ29 عامًا، إلى الهلال في الميركاتو الصيفي، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي فولهام الإنجليزي في صفقة تجاوزت قيمتها الـ50 مليون يورو.
ويُقدم ميتروفيتش مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، حيث شارك معه في 4 مباريات في دوري روشن السعودي، ونجح في تسجيل 5 أهداف وقدم تمريرة حاسمة.
على الجانب الآخر، يستعد النجم الصربي للمشاركة مع الهلال ضد نافباخور الأوزبكي، مساء يوم غد الاثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.
وأسفرت قرعة النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال آسيا عن تواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في المجموعة الرابعة، التي تضم كلاً من؛ ناساجي الإيراني ومومباي الهندي ونافباخور الأوزبكي.