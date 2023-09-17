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مشيدًا بدعم الجماهير للفريق

ميتروفيتش: سعيد بأنني جزء من مجموعة الهلال

الأحد ١٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٤ مساءً
ميتروفيتش: سعيد بأنني جزء من مجموعة الهلال
المواطن - فريق التحرير

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أبدى النجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش، عن سعادته بالتواجد في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، متمنيًا تحقيق انطلاقة قوية في دوري أبطال آسيا.

ميتروفيتش سعيد بالتواجد في الهلال

وقال ميتروفيتش خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمواجهة الهلال ضد نافباخور الأوزبكي: “منافسة كبيرة تنتظرنا غداً، أتوقع أننا سنبدؤها بشكل جيد”.

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وتابع النجم الصربي: “منذ بداية الموسم ونحن نستشعر دعم جماهيرنا غير المحدود، أقول لهم إننا دائماً في حاجة تواجدهم في جميع المباريات لصناعة الفارق”.

ميتروفيتش
اللاعب الصربي – المصدر @Alhilal_FC

وأضاف ميتروفيتش: “سعيد جداً بأن أكون جزءًا من مجموعة الهلال، ومزاملة لاعبين يملكون إمكانيات كبيرة، وأشعر أنني أتواجد مع الفريق منذ عدة مواسم نظراً للروح العالية بين اللاعبين في الفريق”.

واختتم ميتروفيتش تصريحاته قائلًا: “أحب بالطبع أن أسجل الأهداف، لكن الأهم أن أعمل وفق تعليمات المدرب مع المجموعة، لنحقق الأمر المنشود وهو تحقيق الانتصارات”.

ميتروفيتش
اللاعب الصربي – المصدر @Alhilal_FC

مباراة الهلال ضد نافباخور

وتُقام مباراة الهلال ضد نافباخور الأوزبكي، عند الساعة التاسعة مساء يوم غد الاثنين، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

وأسفرت قرعة النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال آسيا عن تواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في المجموعة الرابعة، التي تضم كلاً من؛ ناساجي الإيراني ومومباي الهندي ونافباخور الأوزبكي.

الهلال - مباراة الهلال ضد نافباخور
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

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