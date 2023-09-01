ميتروفيتش يسجل هدفًا عالميًّا في مرمى الاتحاد

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نجح النجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش في إحراز هدف التعادل لـ الهلال بطريقة مميزة في شباك الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي حارس الاتحاد، وذلك خلال مباراة الفريقين في الجولة الخامسة من بطولة دوري روشن.
وتلقى النجم الصربي عرضية مميزة من سعود عبدالحميد ليسددها من مرة واحدة هدفًا في شباك جروهي الذي عجز عن صد الكرة ووقف يتابعها حتى سكنت الشباك.
هدددددف!⚽
على الطاير ميتروفيتش ⚽️🔥
الاتحاد 1 × 1 الهلال#دوري_روشن_السعودي#الاتحاد_الهلال | #SSC pic.twitter.com/fisqElqN7k
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 1, 2023