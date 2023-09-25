ميتروفيتش يقود التشكيل المتوقع لمباراة الجبلين والهلال

استقر المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس، على تشكيل الزعيم في مباراة الجبلين والهلال اليوم، حيث سيدفع بالنجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش بشكل أساسي.

مباراة الجبلين والهلال

وتُقام مباراة الجبلين والهلال عند الساعة السادسة مساء اليوم الاثنين، على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في حائل، وذلك ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

التشكيل المتوقع للهلال

ومن المقرر أن يعطي جيسوس الفرصة لعدد من اللاعبين البدلاء خلال مباراة الجبلين والهلال اليوم، على أن يعتمد على 6 لاعبين أجانب فقط في التشكيل الأساسي، من أجل إراحة النجوم.

وقرر المدرب البرتغالي، إراحة ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، البرازيليين نيمار وميشيل ديلغادو، بجانب النجم علي البليهي، من أجل تجهيزهم لمواجهة الشباب المقبلة في دوري روشن السعودي.

ويأمل جيسوس بداية مباراة الجبلين والهلال بشكل قوي، وتسجيل هدف مبكر، لتسهيل مهمة الفريق الأول لكرة القدم في تحقيق الفوز؛ ومواصلة مشواره في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، والمنافسة على اللقب.

ويتوقع أن يبدأ الهلال مباراة اليوم بالتشكيل التالي؛ ياسين بونو، ياسر الشهراني، كاليدو كوليبالي، حسان تمبكتي، محمد البريك، برونو نيفيز، سلمان الفرج، سالم الدوسري، سيرجي سافيتش، مالكوم وميتروفيتش.