Icon

ميتروفيتش يقود التشكيل المتوقع لمباراة الجبلين والهلال Icon وزير الطاقة: السعودية ملتزمة بسياستها الوطنية للطاقة النووية Icon طفلة رياضية ضحية لموقف عنصري والفيديو يثير ضجة عبر الإنترنت Icon ماريوت الدولية توقع اتفاقية مع ⁧نيوم⁩ لافتتاح فندقين في تروجينا Icon رونالدو خارج التشكيل المتوقع لـ النصر ضد نادي أحد Icon كاراسكو يترك بصمة سريعة مع الشباب Icon مصر تعلن نهاية جولة مفاوضات سد النهضة بدون أي تقدم Icon قطري منبهر بتطور الرياض في كل زيارة: ما في شي ما سويتوه Icon السعودية تتعاون مع اليونيسيف لرعاية الأطفال حول العالم Icon 100 وظيفة بـ الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين

ميتروفيتش يقود التشكيل المتوقع لمباراة الجبلين والهلال

الإثنين ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٤ مساءً
ميتروفيتش يقود التشكيل المتوقع لمباراة الجبلين والهلال
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

استقر المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس، على تشكيل الزعيم في مباراة الجبلين والهلال اليوم، حيث سيدفع بالنجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش بشكل أساسي.

مباراة الجبلين والهلال

وتُقام مباراة الجبلين والهلال عند الساعة السادسة مساء اليوم الاثنين، على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في حائل، وذلك ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

قد يهمّك أيضاً
مكة المكرمة الأعلى حرارة اليوم بـ 46 مئوية

مكة المكرمة الأعلى حرارة اليوم بـ 46 مئوية

تخفيضات على أسعار 37 مليون منتج بمناسبة اليوم الوطني

تخفيضات على أسعار 37 مليون منتج بمناسبة اليوم الوطني

مباراة الجبلين والهلال
موعد المباراة – المصدر @aljabalainFC

التشكيل المتوقع للهلال

ومن المقرر أن يعطي جيسوس الفرصة لعدد من اللاعبين البدلاء خلال مباراة الجبلين والهلال اليوم، على أن يعتمد على 6 لاعبين أجانب فقط في التشكيل الأساسي، من أجل إراحة النجوم.

وقرر المدرب البرتغالي، إراحة ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، البرازيليين نيمار وميشيل ديلغادو، بجانب النجم علي البليهي، من أجل تجهيزهم لمواجهة الشباب المقبلة في دوري روشن السعودي.

نيمار
النجم البرازيلي – المصدر @Alhilal_FC

ويأمل جيسوس بداية مباراة الجبلين والهلال بشكل قوي، وتسجيل هدف مبكر، لتسهيل مهمة الفريق الأول لكرة القدم في تحقيق الفوز؛ ومواصلة مشواره في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، والمنافسة على اللقب.

ويتوقع أن يبدأ الهلال مباراة اليوم بالتشكيل التالي؛ ياسين بونو، ياسر الشهراني، كاليدو كوليبالي، حسان تمبكتي، محمد البريك، برونو نيفيز، سلمان الفرج، سالم الدوسري، سيرجي سافيتش، مالكوم وميتروفيتش.

مالكوم
مالكوم – المصدر @Alhilal_FC

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تنبيه لأولياء الأمور عند إيصال أبنائهم للمدرسة
السعودية اليوم

تنبيه لأولياء الأمور عند إيصال أبنائهم للمدرسة

السعودية اليوم
مباني إمارات المناطق والقطاعات الأمنية تكتسي الأخضر
السعودية اليوم

مباني إمارات المناطق والقطاعات الأمنية تكتسي الأخضر

السعودية اليوم
افتتاح فرع لأكاديمية أكسفورد للطيران في حفر الباطن قريبًا
آخر الاخبار

افتتاح فرع لأكاديمية أكسفورد للطيران في حفر...

آخر الاخبار
تحذير عالي الخطورة من الأمن السيبراني يتعلق بتحديث كروم
تكنولوجيا

تحذير عالي الخطورة من الأمن السيبراني يتعلق...

تكنولوجيا
iPhone15Pro ينعش أسواق الهواتف المتراجعة في 2023
تكنولوجيا

iPhone15Pro ينعش أسواق الهواتف المتراجعة في 2023

تكنولوجيا
طريقة سهلة لإعادة شكل سناب شات القديم
تكنولوجيا

طريقة سهلة لإعادة شكل سناب شات القديم

تكنولوجيا
انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 24 بـ 233.4 ريال
السوق

انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 24...

السوق
غموض مصير رومارينيو قبل نهاية الميركاتو
آخر الاخبار

غموض مصير رومارينيو قبل نهاية الميركاتو

آخر الاخبار