ميتروفيتش يُحرز الهاتريك ضد الاتحاد

نجح اللاعب الصربي ألكسندر ميتروفيتش في إحراز الهدفين الثاني والثالث لـ الهلال ضد الاتحاد، وذلك خلال 5 دقائق مع بداية الشوط الثاني.

وسجل النجم الصربي الهدف الثاني لـ الهلال في الدقيقة الـ 60 بعد ارتداد الكرة من الحارس جروهي، ثم سجل الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 65.