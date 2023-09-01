ميتروفيتش يُحرز الهاتريك ضد الاتحاد

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نجح اللاعب الصربي ألكسندر ميتروفيتش في إحراز الهدفين الثاني والثالث لـ الهلال ضد الاتحاد، وذلك خلال 5 دقائق مع بداية الشوط الثاني.
وسجل النجم الصربي الهدف الثاني لـ الهلال في الدقيقة الـ 60 بعد ارتداد الكرة من الحارس جروهي، ثم سجل الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 65.
هدددددف!⚽
جنون الكلاسيكو السعودي🇸🇦💪🏻
الهلال يعود بهاتريك ميتروفيتش (3-3)🔥⚽️
الاتحاد 3 × 3 الهلال#دوري_روشن_السعودي#الاتحاد_الهلال | #SSC pic.twitter.com/DmJ3v4EDDU
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 1, 2023
هدددددف!⚽
ميترو يقلص الفارق للهلال ⚽🔥
الاتحاد 3 × 2 الهلال#دوري_روشن_السعودي#الاتحاد_الهلال | #SSC pic.twitter.com/9vIdLfhKUT
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 1, 2023