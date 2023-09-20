ميزة جديدة تصل سناب شات

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أكد الخبير التقني سعد الضاوي، عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، وصول ميزة جديدة لسناب شات.
وقال سعد الضاوي: تقدر تخلي سناب أول ما تفتح التطبيق يوديك على المحادثات أو على الستوريات مباشرة.
وأردف الخبير التقني، يعني بدل ما يفتح لك الكاميرا بالطريقة المعتادة، الميزة وصلت ولازم تكون مشترك بسناب بلس عشان تفعلها.
سناب وصلت له ميزه الآن
تقدر تخلي سناب اول ماتفتح التطبيق يوديك على المحادثات او على الستوريات مباشرة
يعني بدال مايفتح لك الكاميرا بالطريقه المعتاده .. الميزة وصلت ولازم تكون مشترك بسناب بلس عشان تفعلها pic.twitter.com/gRzBgzp9WE
— سعد الضاوي📱 (@MrSaa3d) September 20, 2023