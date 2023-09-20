Icon

وزير الطاقة لـ Fox News: ننحاز لمصالحنا الوطنية بشأن أسعار النفط لحماية اقتصادنا Icon عروض عسكرية تزين سماء مكة المكرمة احتفالًا باليوم الوطني Icon اتهام شرطي بريطاني بقتل أعزل من ذوي البشرة السمراء Icon تكريم الفائزين في تحديي نيوم وسمارتاثون وعدد من خريجي مبادرات سدايا Icon ميزة جديدة تصل سناب شات Icon 3 أشهر على شدة البرد Icon الفيدرالي الأمريكي يثبت الفائدة في اجتماع سبتمبر Icon جريمة مروعة تهز غليزان الجزائرية Icon محمد المنجم رئيسًا لنادي الشباب حتى 2027 Icon لقطات من أمطار الطائف اليوم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تكنولوجيا
حصاد اليوم

ميزة جديدة تصل سناب شات

الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٤ مساءً
ميزة جديدة تصل سناب شات
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد الخبير التقني سعد الضاوي، عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، وصول ميزة جديدة لسناب شات.

ميزة جديدة

وقال سعد الضاوي: تقدر تخلي سناب أول ما تفتح التطبيق يوديك على المحادثات أو على الستوريات مباشرة.

قد يهمّك أيضاً
تأثير زيادة الراتب على دعم حساب المواطن

تأثير زيادة الراتب على دعم حساب المواطن

تحذير: أمطار غزيرة ورياح شديدة بمكة والباحة

تحذير: أمطار غزيرة ورياح شديدة بمكة والباحة

وأردف الخبير التقني، يعني بدل ما يفتح لك الكاميرا بالطريقة المعتادة، الميزة وصلت ولازم تكون مشترك بسناب بلس عشان تفعلها.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

محمد صلاح الأكثر مساهمة بالأهداف في البريميرليج منذ 2017
الرياضة

محمد صلاح الأكثر مساهمة بالأهداف في البريميرليج...

الرياضة
نقل دوري روشن عبر القنوات الإيرانية للمرة الأولى
الرياضة

نقل دوري روشن عبر القنوات الإيرانية للمرة...

الرياضة
هاتريك ميتروفيتش يقود صربيا لفوز ثمين أمام ليتوانيا
الرياضة

هاتريك ميتروفيتش يقود صربيا لفوز ثمين أمام...

الرياضة
معاش المتقاعد لا يتأثر حال عمله في وظيفة خاضعة لـ التأمينات
السعودية اليوم

معاش المتقاعد لا يتأثر حال عمله في...

السعودية اليوم
زيلينسكي يقيل وزير الدفاع الأوكراني
العالم

زيلينسكي يقيل وزير الدفاع الأوكراني

العالم
مشادة وتشابك بالأيدي بين نجمي الرائد بلقاء الهلال
الرياضة

مشادة وتشابك بالأيدي بين نجمي الرائد بلقاء...

الرياضة
الصندوق الصناعي يتيح محفزات تمويلية لدعم الصناعة المحلية
السعودية اليوم

الصندوق الصناعي يتيح محفزات تمويلية لدعم الصناعة...

السعودية اليوم
إحباط تهريب 306,300 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في نجران
أخبار أمنية

إحباط تهريب 306,300 قرص خاضع لتنظيم التداول...

أخبار أمنية