ميزة جديدة تصل سناب شات

أكد الخبير التقني سعد الضاوي، عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، وصول ميزة جديدة لسناب شات.

ميزة جديدة

وقال سعد الضاوي: تقدر تخلي سناب أول ما تفتح التطبيق يوديك على المحادثات أو على الستوريات مباشرة.

وأردف الخبير التقني، يعني بدل ما يفتح لك الكاميرا بالطريقة المعتادة، الميزة وصلت ولازم تكون مشترك بسناب بلس عشان تفعلها.