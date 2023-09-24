ميزة جديدة في واتساب لمنافسة تيليجرام وديسكورد

أعلنت شركة ميتا بلاتفورمس، المالكة لتطبيق واتساب، عن إضافة خاصية القنوات العامة للمستخدمين للتطبيق، وأعلنت أنها ستوفر هذه الخاصية لمستخدمي التطبيق على مستوى العالم.

وكما هو الحال في التطبيقات المنافسة، فإن مستخدمي واتسآب سيمكنهم الاشتراك في قناة عامة لاستقبال النصوص والصور والفيديوهات وغير ذلك من المشاركات من المستخدمين الآخرين.

ميزة جديدة في واتساب

ويمكن لأي مجموعة لديها اهتمام مشترك استخدام قناة على واتساب للتواصل وتبادل المعلومات والمشاركات.

تقدم قنوات واتساب نهجًا أكثر أحادية، إذ يتم السماح لمديري كل قناة فقط ببث المعلومات والمحتوى، في حين يرد باقي المشتركين بالرموز التعبيرية أو المشاركة في استطلاعات الرأي.

محتوى القنوات المشترك

ولتجنب التشويش على المحادثات والاتصالات الشخصية للمستخدم على تطبيق واتساب، فإنه سيتم عرض محتوى القنوات المشترك فيها من خلال علامة تبويب منفصلة بحسب شركة ميتا.

وتابع تطبيق واتساب أنه يمكن للمستخدم البحث عن القنوات وعرض المشاركات الموجودة عليه قبل الاشتراك فيها.