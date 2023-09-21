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أهم خطوات تثبيت نظام تثبيت iOS 17

ميزة خفية في تحديث آي أو إس 17 تجعل هواتف آيفون أكثر سرعة

الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٢ صباحاً
ميزة خفية في تحديث آي أو إس 17 تجعل هواتف آيفون أكثر سرعة
المواطن - فريق التحرير

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أطلقت شركة أبل مؤخرًا التحديث الجديد لهواتف آيفون، والذي طال انتظاره لاحتوائه على العديد من الميزات المبتكرة لملايين الهواتف التي يتم استخدامها حول العالم.

هواتف آيفون أكثر سرعة

أشار موقع “تيك رايدر” ميزة من شأنها أن تجعل هاتف آيفون أكثر سرعة واستجابة بمقدار الضعفين، بالإضافة إلى التحسينات التي أدخلت على لوحة مفاتيح والمساعد الشخصي “سيري” واستخدام خرائط أبل في وضع عدم الاتصال وغيرها الكثير.

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وتتعلق الميزة بـ “Haptic Touch”، وهي الميزة التي تجعل المستخدم يشعر بهزة خفيفة عند الضغط لفترة طويلة على أيقونات التطبيقات والصور ومحادثات الرسائل ورسائل البريد الإلكتروني وغيرها.

كيفية تشغيل الميزة الجديدة

بدأت “أبل” باستخدام هذه الميزة مع ظهور نسخة “آيفون إكس آر”، ولكن في التحديث الجديد يمكن تخصيصها لتقديم ردود فعل أسرع من ذي قبل وهي خطوة من شأنها أن تغير قواعد اللعبة، وفقًا لـ”تيك رايدر”.

ومن أجل زيادة سرعة استجابة “Haptic Touch” يمكن التوجه إلى قائمة إمكانية الوصول في الإعدادات، واختيار Touch، ثم Haptic Touch وبعدها Fast.

تثبيت iOS 17

سيتم تعيين مدة اللمس تلقائيًّا على الوضع الافتراضي، حيث قامت “أبل” بتضمين رمز اختبار مفيد أسفل هذه الخيارات أيضًا، لذلك سيتمكن المستخدمون من الشعور بالفرق في وقت الاستجابة على الفور. ويمكن لجميع هواتف “أبل” الذكية من “iPhone XS” لعام 2018 حتى الإصدارات الأحدث تثبيت “iOS 17”.

كما يمكن لجميع الأجهزة اللوحية من عام 2017 أو 2018 إلى الإصدارات الأحدث تثبيت iPadOS 17. ولجميع ساعات “أبل” من Series 4 لعام 2018 أو أحدث إصدار تثبيت “watchOS 10”.

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