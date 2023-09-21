ميزة خفية في تحديث آي أو إس 17 تجعل هواتف آيفون أكثر سرعة رضيعة هندية بـ 26 إصبعًا ولي العهد للمتردّدين بزيارة المملكة: السعودية أعظم قصة نجاح في القرن الـ21 ولي العهد: في حال نجحت إدارة بايدن بأن تعقد اتفاقًا بين السعودية وإسرائيل فسيكون أضخم اتفاق منذ انتهاء الحرب الباردة ولي العهد: رؤيتنا كبيرة ونفاجأ كل يوم بتحقيق أهدافنا سريعًا سيارة مجهولة تطلق النار على السفارة الأمريكية ببيروت ارتفاع أسعار البنزين في اليمن 10.9% بوليفارد سيتي تحتفي باليوم الوطني بـ 6 فعاليات متنوعة شركة إيلون ماسك تبحث عن أدمغة بشرية لزراعة شرائح إلكترونية تضرر نحو مليون شخص في ليبيا بسبب السيول
أطلقت شركة أبل مؤخرًا التحديث الجديد لهواتف آيفون، والذي طال انتظاره لاحتوائه على العديد من الميزات المبتكرة لملايين الهواتف التي يتم استخدامها حول العالم.
أشار موقع “تيك رايدر” ميزة من شأنها أن تجعل هاتف آيفون أكثر سرعة واستجابة بمقدار الضعفين، بالإضافة إلى التحسينات التي أدخلت على لوحة مفاتيح والمساعد الشخصي “سيري” واستخدام خرائط أبل في وضع عدم الاتصال وغيرها الكثير.
وتتعلق الميزة بـ “Haptic Touch”، وهي الميزة التي تجعل المستخدم يشعر بهزة خفيفة عند الضغط لفترة طويلة على أيقونات التطبيقات والصور ومحادثات الرسائل ورسائل البريد الإلكتروني وغيرها.
بدأت “أبل” باستخدام هذه الميزة مع ظهور نسخة “آيفون إكس آر”، ولكن في التحديث الجديد يمكن تخصيصها لتقديم ردود فعل أسرع من ذي قبل وهي خطوة من شأنها أن تغير قواعد اللعبة، وفقًا لـ”تيك رايدر”.
ومن أجل زيادة سرعة استجابة “Haptic Touch” يمكن التوجه إلى قائمة إمكانية الوصول في الإعدادات، واختيار Touch، ثم Haptic Touch وبعدها Fast.
سيتم تعيين مدة اللمس تلقائيًّا على الوضع الافتراضي، حيث قامت “أبل” بتضمين رمز اختبار مفيد أسفل هذه الخيارات أيضًا، لذلك سيتمكن المستخدمون من الشعور بالفرق في وقت الاستجابة على الفور. ويمكن لجميع هواتف “أبل” الذكية من “iPhone XS” لعام 2018 حتى الإصدارات الأحدث تثبيت “iOS 17”.
كما يمكن لجميع الأجهزة اللوحية من عام 2017 أو 2018 إلى الإصدارات الأحدث تثبيت iPadOS 17. ولجميع ساعات “أبل” من Series 4 لعام 2018 أو أحدث إصدار تثبيت “watchOS 10”.