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ميزة فتح الجوال مع نسيان الرقم السري في تحديث iOS17

الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٥ مساءً
ميزة فتح الجوال مع نسيان الرقم السري في تحديث iOS17
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الخبير التقني عبدالله السبيعي عن ميزة جديدة في تحديث iOS17 الجديد والتي تتيح فتح الهاتف حتى في حالة نسيان الرقم السري.

ميزة في تحديث iOS17

وقال السبيعي، عبر حسابه في “تويتر”: “أهم ميزة في تحديث iOS17 وهي فتح الجوال مع نسيان الرقم السري وعدم حذف معلوماتك بالفورمات”.

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وتساعد هذه الميزة الجديدة في حل مشكلة نسيان كلمة المرور وصعوبة الدخول على الهاتف الجوال.

ووصل تحديث نظام iOS17 الجديد أول أمس الاثنين، لجميع المستخدمين لأجهزة iPhoneXS وأعلى.

نصائح مهمة قبل التحديث

وينصح خبراء التكنولوجيا بعدد من الخطوات الضرورية، يجب القيام بها قبل تحديث iOS17 حتى لا تحدث مشكلة أثناء أو بعد التحديث، وتفقد البيانات، ومنها:

1- تأكد من أخذ نسخة احتياطية لجهازك سواء على اللابتوب أو على iCloud

2- تأكد من تواجد مساحة تخزين كافية قبل تنزيل التحديث

3- تأكد من أن جهازك به نسبة شحن أكثر من 50% على الأقل

4- لو كنت ستنزل التحديث عبر iTunes، تأكد من استخدام سلك أصلي، وتأكد من أن اللابتوب لن يفصل من الشحن، ولن يقوم بإعادة التشغيل.

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