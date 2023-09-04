Icon

الدفاع المدني يخالف منشأة أعاقت معدات ووسائل الإطفاء بجازان Icon إنذار أحمر من الأرصاد: أمطار غزيرة على جازان حتى الـ10 مساءً Icon روبرتسون: لا يوجد قلق على مستقبل محمد صلاح مع ليفربول Icon سيرجيو راموس يكشف وجهته الجديدة اليوم Icon إتاحة عقد الوساطة بين الوسيط العقاري والمشتري أو المستأجر Icon زحام طرق الرياض يتواصل مع عودة المدارس والمواطنون يشتكون Icon ميسي يترك بصمة جديدة مع إنتر ميامي Icon حساب المواطن: 6 أيام على إيداع الدفعة 70 Icon لوحات مميزة وفئات جديدة في المزاد الإلكتروني غدًا Icon أكاديمية طويق تعلن عن 50 برنامجاً ومعسكراً تدريبياً Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد مساهمته في تجاوز لوس أنجلوس

ميسي يترك بصمة جديدة مع إنتر ميامي

الإثنين ٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٦ مساءً
ميسي يترك بصمة جديدة مع إنتر ميامي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تألقه اللافت هذا الموسم، ليقود فريقه لتحقيق الفوز في مباراة لوس أنجلوس ضد إنتر ميامي بنتيجة 3\1، ضمن منافسات الدوري الأمريكي.

خسارة لوس أنجلوس ضد إنتر ميامي

ولعب لوس أنجلوس ضد إنتر ميامي على ملعب “بي إم أو”، فجر اليوم الاثنين، وسط حضور جماهيري كبير، ونجح زملاء ليونيل ميسي في التقدم بهدف دون رد خلال أحداث الشوط الأول عن طريق فاكوندو فارياس.

قد يهمّك أيضاً
نوبة قلبية مفاجئة تداهم معلمًا أثناء تأدية عمله وتتسبب بوفاته بمكة

نوبة قلبية مفاجئة تداهم معلمًا أثناء تأدية عمله وتتسبب بوفاته بمكة

انقلابيو الغابون يعلنون الجنرال برايس نغيما رئيسًا للمرحلة الانتقالية

انقلابيو الغابون يعلنون الجنرال برايس نغيما رئيسًا للمرحلة الانتقالية

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي تألقه في الشوط الثاني، وسجل هدفين عن طريق جوردي ألبا وليوناردو كامبانا عند الدقيقتين 51 و83، فيما أحرز لوس أنجلوس هدفه الوحيد في الدقيقة 90 عن طريق ريان هولينجشييد.

لوس أنجلوس ضد إنتر ميامي
نتيجة المباراة – المصدر @InterMiamiCF

تألق ليونيل ميسي

وشارك ليونيل ميسي بشكل أساسي في مباراة لوس أنجلوس ضد إنتر ميامي، وخطف الأنظار طوال الـ90 دقيقة، ليقود فريقه لتحقيق فوز هام بعد التعثر بتعادل سلبي في المواجهة الماضية ضد ناشفيل.

ليونيل ميسي
ميسي – المصدر @InterMiamiCF

وقام ميسي بصناعة هدفين في المباراة، ليواصل مساهماته التهديفية مع فريقه الجديد، حيث شارك في 11 مواجهة، وساهم في تسجيل 14 هدفًا، بعدما نجح في هز الشباك 11 مرة، وقدم 4 تمريرات حاسمة.

وحافظ ميسي على سجله المميز مع فريقه الجديد، بعدم الخسارة في أي مباراة شارك فيها منذ الانضمام إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

ميسي في مباراة إنتر ميامي ضد ناشفيل
ميسي – المصدر @InterMiamiCF

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أسماء القتلى على طائرة فاغنر المنكوبة
العالم

أسماء القتلى على طائرة فاغنر المنكوبة

العالم
تفاصيل عرض الهلال لضم عثمان ديمبلي
الرياضة

تفاصيل عرض الهلال لضم عثمان ديمبلي

الرياضة
أمطار غزيرة وبرد وسيول في 5 مناطق
السعودية اليوم

أمطار غزيرة وبرد وسيول في 5 مناطق

السعودية اليوم
ورود وهدايا للطلاب في أول أيام العودة بالطائف
السعودية اليوم

ورود وهدايا للطلاب في أول أيام العودة...

السعودية اليوم
الأكاديمية الوطنية للبناء تعلن عن فرص تدريب وتوظيف
حصاد اليوم

الأكاديمية الوطنية للبناء تعلن عن فرص تدريب...

حصاد اليوم
إيقاف وافد حاول تهريب نصف مليون ريال مخبأة بطريقة سرية داخل حقيبة
أخبار رئيسية

إيقاف وافد حاول تهريب نصف مليون ريال...

أخبار رئيسية
ختام تمرين جاهزية القوات المشتركة للوصول لمرحلة القدرات العملياتية الأولية
السعودية اليوم

ختام تمرين جاهزية القوات المشتركة للوصول لمرحلة...

السعودية اليوم
غضب وصراخ سائحة خليجية تعرضت لمضايقة داخل مطعم بتركيا
العالم

غضب وصراخ سائحة خليجية تعرضت لمضايقة داخل...

العالم