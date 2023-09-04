ميسي يترك بصمة جديدة مع إنتر ميامي

واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تألقه اللافت هذا الموسم، ليقود فريقه لتحقيق الفوز في مباراة لوس أنجلوس ضد إنتر ميامي بنتيجة 3\1، ضمن منافسات الدوري الأمريكي.

خسارة لوس أنجلوس ضد إنتر ميامي

ولعب لوس أنجلوس ضد إنتر ميامي على ملعب “بي إم أو”، فجر اليوم الاثنين، وسط حضور جماهيري كبير، ونجح زملاء ليونيل ميسي في التقدم بهدف دون رد خلال أحداث الشوط الأول عن طريق فاكوندو فارياس.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي تألقه في الشوط الثاني، وسجل هدفين عن طريق جوردي ألبا وليوناردو كامبانا عند الدقيقتين 51 و83، فيما أحرز لوس أنجلوس هدفه الوحيد في الدقيقة 90 عن طريق ريان هولينجشييد.

تألق ليونيل ميسي

وشارك ليونيل ميسي بشكل أساسي في مباراة لوس أنجلوس ضد إنتر ميامي، وخطف الأنظار طوال الـ90 دقيقة، ليقود فريقه لتحقيق فوز هام بعد التعثر بتعادل سلبي في المواجهة الماضية ضد ناشفيل.

وقام ميسي بصناعة هدفين في المباراة، ليواصل مساهماته التهديفية مع فريقه الجديد، حيث شارك في 11 مواجهة، وساهم في تسجيل 14 هدفًا، بعدما نجح في هز الشباك 11 مرة، وقدم 4 تمريرات حاسمة.

وحافظ ميسي على سجله المميز مع فريقه الجديد، بعدم الخسارة في أي مباراة شارك فيها منذ الانضمام إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.