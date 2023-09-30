ميلان في صدارة الدوري الإيطالي مؤقتًا على حساب لاتسيو

صعد الفريق الكروي الأول بنادي ميلان إلى صدارة الدوري الإيطالي مؤقتًا وذلك بعد فوزه اليوم على نادي لاتسيو بثنائية دون رد في الجولة السابعة من عمر المسابقة.

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

3 نقاط ثمينة لـ ميلان

وفي الشوط الثاني سجل الروسونيري هدفين عبر كل من الأمريكي كريستيان بوليسيتش والسويسري نوا أوكافور في الدقيقتين الـ 60 والـ 88.

وبعد الفوز أصبح رصيد الروسونيري 18 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد لاتسيو عند 7 نقاط في المركز الرابع عشر.

وكانت مباريات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي انطلقت اليوم بفوز نابولي على ليتشي برباعية دون رد، وتقام في العاشرة إلا ربع من مساء اليوم بتوقيت السعودية مباراة إنتر ميلان ضد ساليرنيتانا.

وفي الغد، تُقام مباريات ” بولونيا ضد إمبولي” و ” أودينيزي ضد جنوى” و ” أتالانتا ضد يوفنتوس” و ” روما ضد فروسينوني”.

وتُختتم مباريات الجولة السابعة بعد غد بإقامة مباريات ” تورينو ضد هيلاس فيرونا” و ” ساسولو ضد مونزا” و ” فيورنتينا ضد كالياري”.