ميلان يصعد للوصافة بهدف في هيلاس فيرونا

حقق الفريق الكروي الأول بنادي ميلان فوزًا مهمًا على نادي هيلاس فيرونا بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإيطالي.

ميلان ضد هيلاس فيرونا

ونجح البرتغالي رفائيل لياو في إحراز الهدف الوحيد للروسونيري في الدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، حافظ الروسونيري على فوزه ليحقق النقاط الثلاث من المباراة ويصل رصيده إلى 12 نقطة في وصافة الدوري الإيطالي وخلف جاره المتصدر نادي الإنتر.

وكان نادي ميلان تعادل مع فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي بدون أهداف في الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، وذلك قبل مواجهة فريق هيلاس فيرونا اليوم.

وكانت مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي، انطلقت أمس الجمعة، حيث تعادل فروسينوني مع فريق ساليرنيتانا بهدف لكل منهما وفاز ليتشي على نادي جنوى بهدف دون رد.

وفي مباريات اليوم، يلعب يوفنتوس ضد ساسولو في السابعة مساءً بتوقيت السعودية وفي تمام العاشرة إلا ربع مساءً يلعب لاتسيو ضد مونزا.

مباريات الغد

وتُستكمل مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي غدًا بإقامة مباراة إمبولي ضد الإنتر في تمام الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت السعودية، وعند الرابعة عصرًا يلعب فريق أتالانتا ضد كالياري وفي نفس التوقيت يلعب فيورنتينا ضد أودينيزي.

وعند السابعة مساءً سيواجه نابولي فريق بولونيا، بينما في العاشرة إلا ربع يلعب روما ضد تورينو.