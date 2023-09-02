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ميلان يفوز بشق الأنفس على روما

السبت ٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠١ صباحاً
ميلان يفوز بشق الأنفس على روما
المواطن - محمد سمعه

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي ميلان فوزًا ثمينًا على روما بهدفين لهدف في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم.

روما ضد ميلان

وكان الفرنسي أوليفيه جيرو سجل الهدف الأول للروسونيري في الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول.

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وفي الشوط الثاني، سجل الروسونيري هدفًا عبر البرتغالي رفائيل لياو في الدقيقة الـ 48، ثم قلص روما الفارق عبر اللاعب ليوناردو سبينازولا في الدقيقة الـ 90.

روما ضد ميلان

الروسونيري في صدارة الدوري الإيطالي

وبعد الفوز أصبح رصيد الروسونيري 9 نقاط في صدارة الدوري الإيطالي، بينما تجمد رصيد روما عند نقطة في المركز الـ 14.

جيرو

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