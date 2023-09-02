ميلان يفوز بشق الأنفس على روما

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي ميلان فوزًا ثمينًا على روما بهدفين لهدف في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم.
وكان الفرنسي أوليفيه جيرو سجل الهدف الأول للروسونيري في الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني، سجل الروسونيري هدفًا عبر البرتغالي رفائيل لياو في الدقيقة الـ 48، ثم قلص روما الفارق عبر اللاعب ليوناردو سبينازولا في الدقيقة الـ 90.
وبعد الفوز أصبح رصيد الروسونيري 9 نقاط في صدارة الدوري الإيطالي، بينما تجمد رصيد روما عند نقطة في المركز الـ 14.