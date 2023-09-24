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تسببت في أضرار طفيفة

مُسيرة أوكرانية تستهدف مبنى إدارياً في كورسك الروسية

الأحد ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٦ مساءً
مُسيرة أوكرانية تستهدف مبنى إدارياً في كورسك الروسية
المواطن - فريق التحرير

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أكد حاكم مقاطعة كورسك الروسية رومان ستاروفويت، اليوم الأحد، أن طائرة بدون طيار أوكرانية هاجمت مبنى إدارياً في مدينة كورسك اليوم الأحد، مخلفة أضراراً طفيفة.

هجمات بطائرات مسيرة

وقال ستاروفويت عبر حسابه في “تلغرام”: “هاجمت طائرة بدون طيار أوكرانية مبنى إدارياً في المنطقة الوسطى” في كورسك، مضيفاً أن سقف المبنى “تعرض لأضرار طفيفة”، وأن خدمات الطوارئ توجهت إلى موقع الحادث.

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تدمير مسيرات أوكرانية

وكانت الدفاع الروسية أعلنت يوم الجمعة عن تدمير مسيرة أوكرانية فوق كورسك، التي تتعرض بانتظام، أسوة بمقاطعات روسية أخرى قريبة من الحدود الأوكرانية، لهجمات طائرات بدون طيار معادية.

 

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