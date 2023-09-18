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اعتباراً من يوم الأحد 22 أكتوبر 2023

“مُلكية للاستثمار” تعتزم طرح 1.3 مليون سهم من أسهمها في نمو

الإثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠١ صباحاً
“مُلكية للاستثمار” تعتزم طرح 1.3 مليون سهم من أسهمها في نمو
المواطن - فريق التحرير

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تعتزم شركة مُلكية للاستثمار طرح 1.3 مليون سهم من أسهمها للاكتتاب في نمو حيث تمثل 20% من رأس مال الشركة البالغ 65 مليون ريال والمقسم على 6.5 مليون سهم.

فترة الطرح للأسهم

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن فترة الطرح لأسهم الشركة ستكون اعتبارا من يوم الأحد 22 أكتوبر 2023 وتستمر حتى يوم الاثنين 30 أكتوبر 2023.

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متطلبات قواعد الطرح

ويقتصر الطرح بحسب متطلبات قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستثمرة على فئات المستثمرين المؤهلين وفقا لتعريف المستثمر المؤهل.

 

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