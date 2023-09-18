الأمر بالمعروف تنفذ برنامج التحصين الفكري للطلاب “مُلكية للاستثمار” تعتزم طرح 1.3 مليون سهم من أسهمها في نمو 146 وظيفة لدى المستشفى التخصصي في ثلاث مدن مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الثالثة إلى ليبيا الطيران المدني: 58 مليون ريال تعويضات للمسافرين خلال عامين فقط الشؤون الاقتصادية والتنمية يناقش فرص تنويع الإنتاج الوطني للسلع والخدمات أمطار غزيرة على العرضيات حتى المساء كرة ثلج الاستثمارات السعودية حولتها للاعب دولي بالرياضة العالمية وظائف بـ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك موسم الرياض يرسم خططاً مستقبلية تواكب التطورات العالمية
تعتزم شركة مُلكية للاستثمار طرح 1.3 مليون سهم من أسهمها للاكتتاب في نمو حيث تمثل 20% من رأس مال الشركة البالغ 65 مليون ريال والمقسم على 6.5 مليون سهم.
وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن فترة الطرح لأسهم الشركة ستكون اعتبارا من يوم الأحد 22 أكتوبر 2023 وتستمر حتى يوم الاثنين 30 أكتوبر 2023.
ويقتصر الطرح بحسب متطلبات قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستثمرة على فئات المستثمرين المؤهلين وفقا لتعريف المستثمر المؤهل.