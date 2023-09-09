Icon

تعليق الدراسة الحضورية في جامعة أم القرى غدًا Icon رونالدو يخصص فندقه لإيواء ضحايا زلزال المغرب Icon تعليق الدراسة الحضورية في مكة غدًا Icon نيمار يحطم رقم بيليه بعد هدفيه ضد بوليفيا Icon ارتفاع ضحايا زلزال المغرب إلى 1305 قتلى Icon منتخب إنجلترا يكتفي بالتعادل ضد أوكرانيا Icon معرض سيتي سكيب العالمي يوفر 60 فرصة استثمارية بـ155 مليار ريال Icon تحرير يد طفلة علقت في سلم كهربائي بالرياض Icon ولي العهد: الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا يعزز الترابط Icon نائب أمير الشرقية يعزي أسرة السويكت في منزلهم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
في وفاة عبدالله بن خالد

نائب أمير الشرقية يعزي أسرة السويكت في منزلهم

السبت ٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٣ مساءً
نائب أمير الشرقية يعزي أسرة السويكت في منزلهم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قدَّم الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية مساء اليوم، واجب العزاء لعائلة السويكت، في وفاة عبدالله بن خالد السويكت -رحمه الله- شقيق مدير الخطوط الحديدية بالمنطقة الشرقية سابقًا المهندس محمد بن خالد السويكت، وذلك في منزلهم بالظهران.

وسأل سموُّه اللهَ أن يرحم الفقيد ويلهم أسرته الصبر والسلوان.

قد يهمّك أيضاً
أمطار رعدية ورياح وسيول على معظم المناطق بدءًا من السبت

أمطار رعدية ورياح وسيول على معظم المناطق بدءًا من السبت

منصور بن محمد: حفر الباطن يفيض فيها العطاء عبر 20 جمعية خيرية

منصور بن محمد: حفر الباطن يفيض فيها العطاء عبر 20 جمعية خيرية

من جانبه، قدّم السويكت الشكرَ والعرفان لنائب أمير الشرقية على التعزية والمواساة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الفتح يحرم الأهلي من صدارة دوري روشن بالفوز بخماسية
الرياضة

الفتح يحرم الأهلي من صدارة دوري روشن...

الرياضة
مدرب تشيلسي يؤكد اقتراب كيبا من ريال مدريد
الرياضة

مدرب تشيلسي يؤكد اقتراب كيبا من ريال...

الرياضة
كوريا الشمالية: الجندي الأمريكي المتسلل أقر بعبوره غير القانوني
العالم

كوريا الشمالية: الجندي الأمريكي المتسلل أقر بعبوره...

العالم
رأي بعض الطلاب في المناهج الدراسية الجديدة
السعودية اليوم

رأي بعض الطلاب في المناهج الدراسية الجديدة

السعودية اليوم
الهلال يضرب موعدًا مع النصر بنهائي كأس الملك سلمان للأندية
الرياضة

الهلال يضرب موعدًا مع النصر بنهائي كأس...

الرياضة
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس أوزبكستان
محمد بن سلمان

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس أوزبكستان

محمد بن سلمان
خال رئيس تحرير “المواطن” في ذمة الله
حصاد اليوم

خال رئيس تحرير “المواطن” في ذمة الله

حصاد اليوم
تحرير يد شخص علقت في فرامة بالرياض
السعودية اليوم

تحرير يد شخص علقت في فرامة بالرياض

السعودية اليوم