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أثناء محاضرة بمشاركة الضباط الكويتيين

نائب كويتي يطالب مصر بالاعتذار بسبب اختفاء بلاده من على الخريطة

الثلاثاء ١٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٧ مساءً
نائب كويتي يطالب مصر بالاعتذار بسبب اختفاء بلاده من على الخريطة
المواطن - فريق التحرير

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أكدت وسائل إعلام كويتية أن النائب في مجلس الأمة الكويتي حمد المطر، طالب كلية الأركان المصرية بالاعتذار عن عرض خريطة للوطن العربي لا تتضمن بلاده، وذلك أثناء محاضرة بمشاركة الضباط الكويتيين.

عرض خريطة الوطن العربي

ووفقًا لصحيفة الراي الكويتية، استنكر النائب حمد المطر ما قام به أحد محاضري كلية القادة والأركان في مصر، موضحًا أنه عرض خريطة للوطن العربي دون وجود للكويت ضمنها، وذلك في محاضرة حول معنى قوة الدولة ضمن دورة رقم (73) وبحضور عدد يزيد على 500 ضابط من جميع الدول العربية بما فيهم العراق.

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وأردف النائب حمد المطر: وإذ نثمن دور الضباط الكويتيين الحاضرين في المحاضرة بانسحابهم اعتراضًا على ذلك، نطالب كلًّا من وزيري الدفاع والخارجية باتخاذ موقف حازم وحاسم تجاه سيادة الكويت ووجودها.

يعتذر فورًا أمام الجميع

وتابع: على المحاضر أن يعتذر فورًا أمام الجميع، وأن يعيد عرض الخريطة الفعلية للوطن العربي والتي تضم الكويت.

وحذر النائب الكويتي من استمرار هذه الممارسات اللا مسؤولة وإن كانت فردية، إذ إننا حال عدم الاعتذار نطالب بسحب جميع مبتعثينا وتحويلهم للأردن، فلا مجال للتهاون فيما يمس سيادة الكويت.

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