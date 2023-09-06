Icon

جامعة الأميرة نورة تُنظِّم يوم المهنة 2023 بشعار طموح متجدد Icon “المياه الوطنية” تنفذ خطوط مياه رئيسية في الرياض بتكلفة 84 مليون ريال Icon شركة المياه الوطنية تعلن عن وظائف شاغرة Icon مشروع الحديد الأخضر قريبًا في السعودية Icon معلم يساعد طالباً مقعداً بمشاركة زملائه في لعبة كرة القدم Icon بدء التقديم على الشهادة الاحترافية بالتعليم الإلكتروني Icon نائب وزير الخارجية يرأس وفد السعودية في اجتماع الحوار العربي الياباني Icon 5 أطعمة مفيدة لصحة الدماغ وتحسن حالتك المزاجية Icon إنقاذ ثمانينية من فشل في عضلة القلب Icon وظائف شاغرة بـ الهيئة العامة لعقارات الدولة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
أكد على أهمية جعل منطقة الشرق الأوسط منطقةً آمنة ومستقرة

نائب وزير الخارجية يرأس وفد السعودية في اجتماع الحوار العربي الياباني

الأربعاء ٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٦ صباحاً
نائب وزير الخارجية يرأس وفد السعودية في اجتماع الحوار العربي الياباني
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

نيابةً عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، رأس معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي، وفد المملكة في أعمال الدورة الثالثة للاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي الياباني على مستوى وزراء الخارجية من الجانبين العربي والياباني، بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة، حيث رأس الجانب العربي معالي وزير الخارجية المصري سامح شكري، فيما رأسه من جانب اليابان معالي وزير خارجيتها يوشيماسا هياشي.

أهمية الحوار السياسي

ونوه معالي نائب وزير الخارجية، في كلمته بأهمية استمرار الحوار السياسي الذي يؤكد حرص الجميع على تعميق وتوسيع علاقات التعاون المتميزة في مختلف المجالات وتبادل الآراء ووجهات النظر تجاه القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك.

قد يهمّك أيضاً
إحالة ولي الأمر إلى النيابة في حال ثبوت تغيب الطالب عن المدرسة دون عذر

إحالة ولي الأمر إلى النيابة في حال ثبوت تغيب الطالب عن المدرسة...

نونو سانتو وغروهي والعييري الأفضل في شهر أغسطس

نونو سانتو وغروهي والعييري الأفضل في شهر أغسطس

وشدّد على أهمية جعل منطقة الشرق الأوسط منطقةً آمنة ومستقرة ومزدهرة تعطي الأمل في مستقبل أفضل للجميع، موضحاً أن هناك توافقاً واسعاً مع اليابان تجاه أهمية إحلال السلام وتشجيع الحلول التفاوضية وتدعيم الأمن والاستقرار والتنمية.

وقال معاليه: ” إنه من الأهمية بمكان في هذا الجانب تضافر الجهود في سبيل ضمان حقوق الشعب الفلسطيني المعترف بها دولياً وإحلال السلام عبر المفاوضات وفقاً لمبادرة السلام العربية ومبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية”.

وعبر نائب وزير الخارجية عن تطلع المملكة إلى الارتقاء بالتعاون العربي الياباني إلى مستويات أفضل في مختلف المجالات.
وضم وفد المملكة مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبد العزيز بن عبدالله المطر.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الرياح في العاصمة المقدسة تجاوزت سرعتها 80كم/ س
السعودية اليوم

الرياح في العاصمة المقدسة تجاوزت سرعتها 80كم/...

السعودية اليوم
أمانة القصيم تطلق حملة توعوية على المحلات التجارية ومرتادي الحدائق
السعودية اليوم

أمانة القصيم تطلق حملة توعوية على المحلات...

السعودية اليوم
المغرب تُسجل أعلى درجة حرارة في تاريخها لليوم الثاني
العالم

المغرب تُسجل أعلى درجة حرارة في تاريخها...

العالم
رؤية 2030 مشروع يهدف لبناء الإنسان في المقام الأول
السعودية اليوم

رؤية 2030 مشروع يهدف لبناء الإنسان في...

السعودية اليوم
تعاون بين المياه وإنفاذ لتسهيل آلية تحصيل مديونيات العقارات
السعودية اليوم

تعاون بين المياه وإنفاذ لتسهيل آلية تحصيل...

السعودية اليوم
أمانة الرياض تواصل صيانة طريق الدمام السريع
السعودية اليوم

أمانة الرياض تواصل صيانة طريق الدمام السريع

السعودية اليوم
غضب محمد صلاح يتصدر الصحف العالمية
آخر الاخبار

غضب محمد صلاح يتصدر الصحف العالمية

آخر الاخبار
وظائف إدارية شاغرة بشركة أرامكس
وظائف

وظائف إدارية شاغرة بشركة أرامكس

وظائف