وظهر أحد الناجين، بأحد الفيديوهات المؤثرة المتداولة عبر منصة “إكس”، سمع صوت أب مفجوع يبحث عن أطفاله بين الأنقاض، فيما ظهر طفل بمقطع آخر عالق تحت الأنقاض غير قادر على الخروج.

من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية المغربية، السبت، ارتفاع أعداد ضحايا الزلزال المدمر الذي قتل مئات الأشخاص وألحق أضرارًا بالمباني من قرى جبال الأطلس إلى مدينة مراكش التاريخية.

مشهد مؤلم لأب مغربي يبحث عن اولاده💔 تحت الانقاذ في #مراكش #زلزال_المغرب pic.twitter.com/fS5n3x8kbr — عمر مدنيه (@Omar_Madaniah) September 9, 2023

ارتفاع ضحايا زلزال المغرب

ونقل التليفزيون الرسمي عن الداخلية المغربية بيانًا جاء فيه: “ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 1037 قتيلاً و1204 مصابين بينها 721 حالة حرجة”.

وقال رئيس بلدة قريبة من مركز الزلزال لموقع إم 2 الإخباري المغربي إن عدة منازل في البلدات المجاورة انهارت جزئياً أو كلياّ، وانقطعت الكهرباء والطرق في بعض الأماكن.

وأوضح عبد الرحيم يت داود، رئيس بلدة طلعت نعقوب، أن السلطات تعمل على تطهير الطرق في ولاية الحوز للسماح بمرور سيارات الإسعاف والمساعدات للسكان المتضررين، لكنه قال إن المسافات الكبيرة بين القرى الجبلية تعني أن الأمر سيستغرق وقتاً لمعرفة مدى الضرر.

وبثت قنوات مغربية، منها هسبريس، لقطات مروعة وشهادات لللناجين من آثار الزلزال المدمر في المغرب حيث فر الآلاف مذعورين من منازلهم ليلة أمس، وسط هزات أرضية بثت الرعب في نفوس الأطفال والكبار أيضًا.