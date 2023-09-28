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بعد سخرية حساب نابولي في موقع تيك توك منه

ناديان من دوري روشن قد يستغلان أزمة فيكتور أوسيمين مع نابولي

الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢١ مساءً
ناديان من دوري روشن قد يستغلان أزمة فيكتور أوسيمين مع نابولي
المواطن - فريق التحرير

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دخل نادي نابولي الإيطالي في أزمة مع لاعبه النيجيري فيكتور أوسيمين، وذلك بعد سخرية حساب نادي الجنوب الإيطالي من النجم النيجيري بمقطع فيديو نُشر في موقع “التيك توك”.

تفاصيل أزمة فيكتور أوسيمين مع نابولي 

وكان أوسيمين أهدر ركلة جزاء في مباراة نابولي وبولونيا يوم الأحد الماضي في الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم.

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ونشر حساب نابولي في “تيك توك” بعد مواجهة بولونيا مقطع فيديو ساخر من النجم النيجيري مما تسبب في غضب شديد منه، حيث توقع اعتذارًا كبيرًا من النادي الإيطالي.

وقالت صحيفة “كوريري ديللو سبورت”: إن أوسيمين ليس سعيدًا باعتذار نادي نابولي وقد يفكر في مغادرة النادي بالفترة المقبلة.

فيكتور أوسيمين

الهلال قد ينافس النصر

وفي وقت سابق قالت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية: إن نادي الهلال يفكر في ضم أوسيمين لتدعيم الجانب الهجومي لديه في حال غادر فريق الجنوب الإيطالي.

النصر أيضًا سينافس الهلال لضم فيكتور أوسيمين في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة كون النصر بحاجة لضم مهاجم صريح ويلعب خلفه كل من كريستيانو رونالدو وساديو ماني.

يذكر أن أوسيمين شارك في مباراة نابولي ضد أودينيزي، وفاز نابولي برباعية لهدف أمس في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي، حيث سجل اللاعب النيجيري هدفًا من رباعية نابولي.

وكان نادي الهلال نجح في ضم المهاجم الصربي ميتروفيتش من نادي فولهام الإنجليزي وذلك في صيف العام الحالي.

فيكتور أوسيمين

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