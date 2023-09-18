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في دوري أبطال آسيا

نادي الاتحاد يتصدر المجموعة الثالثة بعد ثلاثيته في أولماليك

الإثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٢ مساءً
نادي الاتحاد يتصدر المجموعة الثالثة بعد ثلاثيته في أولماليك
المواطن - فريق التحرير

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نجح الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد في تصدر المجموعة الثالثة في بطولة دوري أبطال آسيا، وذلك بعد الفوز بثلاثية دون رد اليوم على حساب نادي أولماليك الأوزبكي.

وفي المباراة سجل الاتحاد أهدافه الثلاثة في الشوط الأول عبر كل من هارون كمارا ورومارينيو هدفين في الدقائق الـ 11 والـ 15 والـ 42.

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وفي الشوط الثاني، استمرت النتيجة على حالها ليفوز العميد بثلاثية دون رد.

نادي الاتحاد في الصدارة 

ويتواجد الاتحاد في الصدارة برصيد 3 نقاط، سباهان أصفهان الإيراني ثانيًا برصيد نقطة، القوة الجوية العراقي ثالثًا برصيد نقطة، فريق أولماليك الأوزبكي يتذيل ترتيب المجموعة الثالثة بدون أي رصيد من النقاط.

وقبل مواجهة اليوم، غاب النجم الفرنسي كريم بنزيما بعد تعرضه لإصابة خلال مشاركته في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم الجماعية بالأمس.

وكان المدرب البرتغالي نونو سانتو اختار تشكيل لـ الاتحاد مكون من: “عبدالله المعيوف، أحمد شراحيلي، عمر هوساوي، حسن كادش، مهند الشنقيطي، أحمد بامسعود، فابينيو، نغولو كانتي، رومارينيو، هارون كمارا وعبدالرزاق حمدالله”.

وسيسافر نادي الاتحاد إلى إيران لمواجهة فريق سباهان أصفهان يوم الاثنين 2 أكتوبر المقبل حيث تقام المباراة في مدينة أصفهان الإيرانية.

الاتحاد ضد أولماليك - 345

موعد مباراة الاتحاد ضد الفتح

وسيلعب الاتحاد في الجولة السابعة من دوري روشن مساء الخميس المقبل حيث سيواجه فريق الفتح في التاسعة مساءً بتوقيت المملكة.

 

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