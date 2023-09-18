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قبل مواجهة أجمك الأوزبكي اليوم

نادي الاتحاد يستعد للمشاركة الآسيوية الـ12

الإثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٨ مساءً
نادي الاتحاد يستعد للمشاركة الآسيوية الـ12
المواطن - فريق التحرير

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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بقيادة المدرب البرتغالي كريستيانو رونالدو، لبدء مشواره في بطولة دوري أبطال آسيا لموسم 2023\ 2024، مساء اليوم الاثنين.

نادي الاتحاد يُشارك بالبطولة للمرة الـ12

ونشر حساب دوري أبطال آسيا الرسمي عبر منصة “إكس”، صورًا من مشاركات العميد السابقة، وعلق قائلًا: “نادي الاتحاد يستعد للمشاركة رقم 12 للفريق في دوري الأبطال.. ما هي توقعاتكم لرحلة النمور في هذه النسخة من البطولة؟”.

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نادي الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @theAFCCL_ar

وتفاعلت الجماهير الاتحادية مع تغريدة حساب دوري أبطال آسيا، وتوقعت تألق الفريق الأول لكرة القدم في النسخة الحالية، وتأهله إلى المباراة النهائية والمنافسة على اللقب، وأعربوا عن سعادته بعودة العميد للمشاركة القارية.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بلقب دوري أبطال آسيا مرتين متتاليتين في عامي 2004 و2005، وشارك في كأس العالم للأندية، فيما وصل إلى نهائي البطولة القارية عام 2009، إلا أنه خسر ضد بوهانغ ستيلرز.

نادي الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @theAFCCL_ar

الاتحاد يواجه أجمك اليوم

ويحتضن استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، مباراة الاتحاد ضد أجمك الأوزبكي، عند الساعة السابعة مساء اليوم الاثنين، وذلك في إطار منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

وأسفرت قرعة النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال آسيا عن تواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في المجموعة الثالثة، التي تضم كلًا من؛ سباهان أصفهان الإيراني، القوة الجوية العراقي وأجمك الأوزبكي.

نادي الاتحاد - دوري أبطال آسيا
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

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